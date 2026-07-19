Keanu Reeves a făcut show la Electric Castle. Zeci de mii de oameni au venit să-l vadă la Bonțida

1 minut de citit Publicat la 22:34 19 Iul 2026 Modificat la 22:34 19 Iul 2026

Prezența lui Keanu Reeves în lineup-ul Electric Castle 2026 a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte din jurul festivalului / sursă foto: Profimedia Images

Keanu Reeves a urcat pe scena Electric Castle alături de trupa Dogstar și a susținut ultimul concert din turneul european. Publicul de la Bonțida l-a întâmpinat cu aplauze și entuziasm.

Concertul Dogstar era programat inițial pe scena secundară Hangar, însă organizatorii au decis să mute trupa pe scena principală, înaintea recitalului The Cure. Mii de participanți s-au adunat pentru a-l vedea pe Keanu Reeves, scrie Foaia transilvana.ro.

La finalul concertului, actorul le-a mulțumit spectatorilor pentru primirea călduroasă și pentru atmosfera creată, fiind aplaudat minute în șir de public.

De altfel, prezența lui Keanu Reeves în lineup-ul Electric Castle 2026 a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte din jurul festivalului.

De la Hollywood, pe scena Electric Castle

Deși este unul dintre cei mai apreciați actori ai ultimelor decenii, la Electric Castle 2026, Keanu Reeves a urcat pe scenă în calitate de basist al trupei Dogstar, formație care și-a reluat activitatea după o pauză de aproape două decenii.

De-a lungul timpului, actorul a declarat că muzica reprezintă una dintre marile sale pasiuni, iar concertele Dogstar îi oferă posibilitatea de a se exprima într-un mod complet diferit față de cariera din film.

Keanu Reeves este cunoscut pentru rolurile din The Matrix sau John Wick. Deși acesta devenea tot mai celebru la Hollywood - mai ales după lansarea filmului „The Matrix” - el a continuat să cânte cu trupa.

Timp de aproape două decenii, Dogstar nu a mai lansat muzică nouă, iar în 2023, trupa s-a reunit oficial.