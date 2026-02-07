Cine sunt Bad Bunny și Green Day: artiștii „anti-MAGA” care vor cânta la Super Bowl 2026

3 minute de citit Publicat la 16:00 07 Feb 2026 Modificat la 16:00 07 Feb 2026

Bad Bunny, stânga, membrii Green Day - Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt și Tré Cool, dreapta. Sursa foto: Colaj Getty Images

Super Bowl 2026, programat pe 8 februarie la Levi’s Stadium din Santa Clara, California, va avea una dintre cele mai mediatizate și controversate distribuții muzicale din istoria competiției – și nu doar din cauza spectacolului în sine, ci și din motive politice.

Super Bowl este meciul final al campionatului ligii profesioniste de fotbal american din Statele Unite, National Football League (NFL), și este considerat cel mai important și urmărit eveniment sportiv TV din SUA și unul dintre cele mai vizionate din lume.

Bad Bunny - headliner la Super Bowl Halftime Show

Bad Bunny (pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio) este un star global al muzicii reggaeton și trap latino originar din Puerto Rico. El este primul artist latino și vorbitor de spaniol care va fi cap de afiș al Super Bowl Halftime Show, un moment de mare audiență la nivel mondial.

Bad Bunny a dominat topurile internaționale în ultimii ani și a câștigat premii importante, inclusiv Albumul Anului la Premiile Grammy 2026. Prezența sa pe scena Super Bowl este considerată un moment istoric pentru reprezentarea culturii latine și limbii spaniole în cultura pop americană.

De asemenea, artistul a fost vocal împotriva unor politici stricte de imigrare din SUA și a evitat să cânte în unele orașe de pe teritoriul american din cauza temerilor legate de intervențiile agenției Immigration and Customs Enforcement (ICE), ceea ce a amplificat percepția că este un performer cu poziții sociale și politice clar exprimate.

Bad Bunny promite să pună Puerto Rico în lumina reflectoarelor

Într-o conferinţă de presă organizată joi la San Francisco, Bad Bunny s-a abţinut totuşi să vorbească despre politică, promiţând mai degrabă „o petrecere uriaşă” la Super Bowl.

„Vreau, bineînţeles, să aduc mult din cultura mea pe scenă”, a promis artistul portorican.

Refuzând să facă dezvăluiri despre conţinutul viitorului său spectacol, el a declarat că spectatorii „nu trebuie să-şi facă griji de nimic, ci doar să danseze”.

„Nici nu vor avea timp să înveţe spaniola”, a adăugat el.

Alegerea lui Bad Bunny pentru a susţine concertul din pauza galei Super Bowl, un spectacol intens mediatizat, a stârnit un val de critici în rândul fanilor lui Donald Trump, care îi reproşează că interpretează cântece în spaniolă şi că a vorbit în favoarea imigraţiei şi a drepturilor persoanelor LGBT+.

Green Day - pionieri ai punk-rock-ului cu atitudine politică

Green Day este o trupă americană legendară de punk rock, formată în Bay Area, California, și cunoscută pentru atitudinea sa anti-establishment și mesajele politice transmise prin muzică. Membrii principali sunt Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt și Tré Cool.

Pe scena Super Bowl, Green Day va performa la ceremonia de deschidere a evenimentului, înaintea meciului, marcând 60 de ani de istorie a Super Bowl-ului.

De-a lungul carierei, trupa a fost deschisă în criticile aduse unor figuri politice conservatoare, inclusiv fostul președinte Donald Trump și susținătorii săi.

În concerte recente, au adaptat versuri precum „I’m not part of a redneck agenda” în „I’m not part of the MAGA agenda” (n.r. nu sunt parte din agenda MAGA), subliniind opoziția lor față de mișcarea MAGA (Make America Great Again).

Super Bowl 2026: Trump a anunțat că nu va fi prezent

Evenimentul din acest an a stârnit reacții politice intense. Președintele Donald Trump a anunțat că nu va asista la Super Bowl și a criticat alegerea artiștilor, spunând: „Sunt anti-ei. Cred că este o alegere teribilă. Tot ce face este să semene ură.”, potrivit Billboard.

Această polarizare a generat și o contra-manifestare: organizația conservatoare Turning Point USA organizează un „All-American Halftime Show” în paralel cu Super Bowl-ul, cu artiști country și rock „family-friendly”, ca alternativă la show-ul oficial.

Cotidianul progresist american Zeteo a raportat marţi că consilierii lui Donald Trump, a cărui cotă de popularitate este în cădere liberă în Statele Unite, i-ar fi recomandat de fapt să nu se ducă la Super Bowl pentru a evita să fie huiduit.