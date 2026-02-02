Premiile Grammy. Bad Bunny face istorie, fiind primul artist de limbă spaniolă care câștigă Albumul anului. Mesajul transmis pe scenă

Bad Bunny face istorie la Premiile Grammy, fiind primul artist de limbă spaniolă care câștigă Albumul anului. FOTO: Getty Images

Lady Gaga şi Bad Bunny s-au numărat printre marii câştigători ai celei de a 68-a ediţie a Galei Premiilor Grammy care a avut loc la Los Angeles duminică noapte. De pe scena showului nu au lipsit recitalurile extravagante. Bad Bunny a intrat în istoria premiilor Grammy ca primul artist de limbă spaniolă care a câştigat trofeul pentru Albumul anului, cu „Debí Tirar Más Fotos”. Cu lacrimi în ochi, el a dedicat premiul „tuturor oamenilor care au fost nevoiți să-și părăsească casa, pământul, țara, pentru a-și urma visele”. „Înainte să-i mulțumesc lui Dumnezeu, o să spun: afară cu ICE. Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri, suntem oameni și suntem americani”, a spus el, referindu-se la ofițerii de imigrare americani, după săptămâni de tensiuni la Minneapolis, scrie BBC.

Lady Gaga a câştigat Premiul Grammy 2026 pentru "Mayhem", considerat cel mai bun album vocal pop. Ea a primit premiul de la Teyana Taylor și comedianta Nikki Glaser, după ce duo-ul a oferit o prezentare hilară a nominalizaților și a introdus fericita câștigătoare. Cântăreaţa de 39 de ani a obţinut şi premiul pentru cel mai bun cântec dance-pop pentru piese "Abracadabra" pe care a şi interpretat-o în timpul galei din Los Angeles. În total Lady Gaga a obţinut de-a lungul carierei sale 16 premii Grammy.



Atunci când au fost anunţate nominalizările pentru 2026, Bad Bunny a devenit primul artist de limbă spaniolă care a obţinut selecţii pentru Cel mai bun album, Cel mai bun disc şi Cea mai bună melodie într-un singur an. El a fost nominalizat şi la noua categorie de Cea mai bună copertă de album, Cel mai bun album de música urbana şi Cea mai bună interpretare muzicală globală pentru „EoO”. Artistul a plecat acasă cu trofeul pentru Cel mai bun album de muzică urbană. În discursul său de acceptare, BunPREMIny a transmis un mesaj despre victoria iubirii în fața urii în momente tulburi. Cunoscut pentru abordarea sa de a îmbina genurile - fuzionând reggaeton, trap, pop latin și sunete experimentale - megastarul portorican Bad Bunny a devenit unul dintre cei mai ascultați artiști din lume.Bad Bunny s-a împăcat recent cu J Balvin, alături de care a promovat muzica latino urbană. Balvin a avut numai cuvinte de laudă la adresa rapperului.



J Balvin, cântăreţ: "E frumos. Știţi, ne-am luat timpul necesar. Cred că timpul este cel mai bun răspuns, știi? Și acum suntem în relații foarte bune. Apropo, nu ne-am certat niciodată. Ne-am luat timpul necesar și amândoi sărbătorim ceea ce se întâmplă cu celălalt. Știi ce am făcut pentru cultură. Este cu adevărat frumos. Și cred că el se află în cel mai bun moment al său. Iar eu simt că sunt în cel mai matur moment al vieții mele, în care pot sărbători cu siguranță toate victoriile poporului meu. Și, sincer, din suflet, zâmbesc la asta."



Kendrik Lamar a devenit artistul rap cu cele mai multe premii Grammy şi l-a depăşi la acest capitol pe Jay Z după ce a fost recompensat cu trofeul pentru cel mai bun album de gen-GNX.



Celebrul regizor Steven Spielberg a obținut un premiu Grammy chiar înainte de începerea galei, şi a intrat astfel în rândurile elitei celor care deţin cele mai importante premii din showbiz: Emmy, Grammy, Oscar și Tony. El a fost recompensat cu o statuetă pentru „Cel mai bun film muzical” pentru documentarul „Music by John Williams”, pe care l-a coprodus alături de Ron Howard și mulți alții.



Mariah Carey a fost onorată la gala Grammy după ce a fost aleasă în urmă cu câteva zile drept Omul Anului în industria muzicală. Ea a primit titlul pentru realizările sale muzicale remarcabile, dar mai ales pentru actele de caritate: susținerea comunităților defavorizate prin Camp Mariah, ajutorul oferit după uraganul Katrina și în timpul pandemiei.



Unul dintre momentele speciale ale galei a fost recitalul susţinut de Justin Bieber după 4 ani de absenţă de la Premiile Grammy. El a interpretat piesa „Yukon” într-un decor minimalist şi îmbrăcat doar în boxeri, o alegere de scenă care a devenit virală.



Cea de a 68-a ediţie a Premiilor Grammy a avut loc la Arena Crypto din los Angeles şi a fost prezentată pentru al şaselea an consecutiv de către comediantul Trevor Noah.



Lista câştigătorilor la principalele categorii:

GENERAL:

- Albumul anului: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

- Înregistrarea anului: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"

- Cântecul anului: Billie Eilish - "Wildflower"

- Cel mai bun artist debutant: Olivia Dean



POP:

- Cea mai bună înregistrare dance/pop: Lady Gaga - "Abracadabra"

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: Cynthia Erivo & Ariana Grande - "Defying Gravity"

- Cel mai bun album pop vocal: Lady Gaga - "Mayhem"

- Cea mai bună interpretare pop solo: Lola Young - "Messy"



DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: Tame Impala - "End of Summer"

- Cel mai bun album Dance/Electronic: FKA Twigs - "Eusexua"



ROCK:

- Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails - "As Alive as You Need Me to Be"

- Cea mai bună interpretare rock: Yungblud - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning"

- Cea mai bună interpretare metal: Turnstile - "Birds"

- Cel mai bun album rock: Turnstile - "Never Enough"



ALTERNATIV:

- Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure - "Alone"

- Cel mai bun album alternativ: The Cure - "Songs of a Lost World"



R&B:

- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas - "Vibes Don't Lie"

- Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani - "Folded"

- Cel mai bun cântec R&B: Kehlani - "Folded"

- Cel mai bun album R&B: Leon Thomas - "Mutt"



RAP:

- Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar - "GNX"

- Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams - "Chains & Whips"

- Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay - "TV Off"

- Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"



COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton - "Bad as I Used to Be" (from F1 the Movie)

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll - "Amen"

- Cel mai bun cântec country: Tyler Childers - "Bitin' List"

- Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top - "Ain't in It for My Health"

- Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll - "Beautifully Broken"