TVR a anunţat finaliştii Selecţiei Naţionale Eurovision

2 minute de citit Publicat la 22:31 12 Feb 2026 Modificat la 22:31 12 Feb 2026

sursa foto: Facebook / Eurovision Song Contest

Televiziunea Română a anunţat, joi seară, numele celor zece artişti care s-au calificat în finala Selecţiei Naţionale şi care vor concura pentru a reprezenta România la Eurovision, la Viena, relatează Agerpres.

Între 9 şi 11 februarie, 68 de concurenţi au urcat pe scena semifinalei şi şi-au interpretat piesele live în faţa juriului.

„Toţi membrii juriului au jurizat la sfârşitul fiecărei zile, dar nu au trimis punctajele lor decât la sfârşitul celor trei zile. Când au făcut comparaţie şi cu toţi soliştii care au fost în semifinale, au arătat notele lor şi apoi s-a făcut un clasament”, a declarat Iuliana Marciuc, producătorul Selecţiei Naţionale Eurovision, potrivit site-ului TVR.

În cadrul Telejurnalului de la ora 20:00 au fost anunţaţi cei zece finalişti care vor evolua în Marea Finală programată pe 4 martie, în direct la TVR: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy” şi Yguana – „Happy Birthday”.

Al unsprezecelea finalist va fi ales prin votul publicului.

Organizatorii au decis să implice fanii în procesul de selecţie, după feedback-ul primit şi nivelul pieselor din semifinală. Astfel, melodiile clasate pe locurile 11–15, potrivit punctajului juriului din etapa audiţiilor, intră într-o rundă separată, intitulată „Wild Card din partea publicului”.

Din momentul anunţului făcut în Telejurnal şi până pe 15 februarie, la ora 19:00, publicul poate urmări pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial – într-un playlist dedicat, cele cinci piese aflate în cursa pentru wild card: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” şi Wrs – „All The Way”.

Melodia cu cele mai multe vizualizări pe YouTube dintre cele cinci va completa lista finaliştilor.

Lineup-ul complet al finalei va fi anunţat duminică, la ora 20:00, când va fi dezvăluit câştigătorul wild card-ului din partea publicului.

După încheierea acestei etape, echipa Eurovision România va publica un nou playlist care va include toate cele 11 piese calificate în finala Selecţiei Naţionale pentru Eurovision 2026, pe canalul oficial de YouTube al TVR. Playlistul va rămâne disponibil până pe 4 martie, ora 12:00.

Finala din 4 martie va fi un show televizat, transmis în direct, atât la TV, cât şi online, exclusiv pe canalele TVR.

Publicul ar putea avea un rol şi în desemnarea reprezentantului României: în cazul unui balotaj, numărul de vizualizări acumulate de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va conta în departajare.

Pentru prima dată, transmisiunea online a finalei va include interpretare în limba semnelor române (LSR). Echipa este formată din Marieta Negru şi Andreea Darie, interpreţi hipoacuzici specializaţi în redarea muzicii, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR şi interpret autorizat în limba semnelor române.

România va concura pe 14 mai în cea de-a doua semifinală a competiţiei internaţionale.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 se va desfăşura la Viena, cu semifinalele programate pe 12 şi 14 mai, iar finala pe 16 mai.

La ediţia din 2026 participă, pe lângă România, alte 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Ediţia precedentă a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.