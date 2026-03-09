Antena 3 CNN Externe Un român a furat haine în valoare de 5.000 de euro, în 90 de minute, în Austria. L-au prins exact când voia să treacă graniţa

Publicat la 09:26 09 Mar 2026
Un român a furat haine în valoare de 5.000 de euro, în 90 de minute, în Austria. FOTO: Hepta

Un român în vârstă de 60 de ani este acuzat că a furat haine în valoare de 5.000 de euro, într-un interval de 90 de minute, din cinci magazine din Bruck an der Leitha, în Austria. El a fost prins luni, 2 martie, când se pregătea să treacă graniţa în Ungaria, notează Heute.

În principal, hoţul ar fi furat articole vestimentare. 

Imediat după jafuri, bărbatul a fugit de la locul faptei cu o maşină. Poliția a plecat în căutarea lui, iar luni, 2 martie, în jurul orei 19:00, vehiculul a fost în cele din urmă oprit de ofițerii de la secția de poliție Nickelsdorf, la punctul de trecere a frontierei Nickelsdorf din Burgenland, când infractorul se pregătea să ajungă în Ungaria.

Oamenii legii au găsit bunurile furate în mașină. Potrivit poliției, bărbatul a recunoscut fapta și a fost arestat la ordinul procurorului din Korneuburg.

După ce a fost audiat de ofițerii secției de poliție Bruck an der Leitha, a fost dus la centrul corecțional din Korneuburg.

