Incendiu masiv în Glasgow: o clădire istorică s-a prăbușit, gara a fost închisă, străzile au fost inundate de fum

2 minute de citit Publicat la 12:04 09 Mar 2026 Modificat la 12:04 09 Mar 2026

Imagini dramatice au surprins flăcări portocalii încolăcindu-se în jurul unui acoperiș cu cupolă sub cerul nopții. Foto: Profimedia Images

Este alertă în Glasgow, după ce un incendiu a izbucnit la o clădire de lângă cea mai aglomerată gară din Scoția. Clădirea istorică, din 1851, s-a prăbușit parțial și zeci de magazine au fost distruse. Gara a fost închisă și pompierii încă încearcă să stingă flăcările care au izbucnit duminică, în jurul orei 16:00, relatează BBC.

Zeci de pompieri au intervenit pe Union Street cu puțin înainte de ora 16:00, duminică, după ce incendiul a izbucnit la parterul unei clădiri comerciale cu patru etaje, au declarat echipele de intervenție.

Imagini dramatice au surprins flăcări portocalii încolăcindu-se în jurul unui acoperiș cu cupolă sub cerul nopții, în timp ce silueta unei macarale direcționa un jet de apă asupra incendiului puternic. Până în prezent nu au fost raportate victime.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale.

„La apogeul intervenției, 18 autospeciale și resurse specializate, inclusiv trei vehicule cu braț telescopic de mare înălțime, au fost mobilizate la fața locului”, a declarat Serviciul Scoțian de Pompieri și Salvare la ora 02:00, ora locală, incendiul continuând să ardă după 10 ore.

Într-un videoclip care circulă pe rețelele sociale și a fost verificat de CNN, se vede fum gros ieșind dintr-o ușă de magazin. O persoană pulverizează pentru scurt timp un extinctor în fum înainte de a fi trasă înapoi de cei din jur.

„Oh, Doamne, e ca o explozie”, spune o voce în clip în timp ce sună la serviciile de urgență.

În fundal se aud bubuituri puternice și sirene, înainte ca o dubă de poliție să ajungă la fața locului.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la incendiu și a mulțumit echipajelor de intervenție pentru răspunsul lor continuu, într-o postare pe platforma X, duminică seara, ora locală.

„Vă rugăm să continuați să urmați recomandările de călătorie, să evitați zona și să rămâneți în siguranță”, a adăugat Swinney.

Gara Glasgow Central are servicii feroviare regulate în întreg Regatul Unit, inclusiv legături directe către Edinburgh și Londra. Aceasta este în prezent închisă, iar perturbări majore ale serviciilor feroviare au fost raportate, potrivit National Rail din Marea Britanie.

Gara a fost construită în 1873, potrivit Network Rail, care o descrie drept „o clădire istorică impresionantă”. Pe site-ul său, compania o numește cea mai aglomerată gară din Scoția.

Glasgow Central a fost deschisă inițial cu opt peroane. Acest lucru făcea parte din eforturile mai largi de a face față creșterii rapide a populației orașului Glasgow, determinată de industrializarea accelerată, inclusiv de succesul industriei de construcții navale de pe râul Clyde.