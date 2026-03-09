Credința și psihoterapia în lupta cu dependențele tinerilor, tema unei conferințe la Mănăstirea Văcăreștii Noi

Tot mai mulți oameni, în special tinerii, se confruntă astăzi cu diferite forme de dependență: de la alcool și droguri, până la alte comportamente nocive. Acestea nu afectează doar sănătatea fizică și psihică, ci lasă răni adânci în suflet, rup legături de familie și prietenie, ne îndepărtează de noi înșine de Dumnezeu și duc la dezechilibre morale și sociale grave. Astfel, pentru a trage un semnal de alarmă, Mănăstirea Văcăreștii Noi organizează sâmbătă, 14 martie, conferința „Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice”.

Conferința are loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, între orele 14:00 - 16:30, la Sala Justin Pârvu a complexului monahal.

Pentru a răspunde acestor provocări, conferința aduce la aceeași masă a dialogului teologi, profesori și psihoterapeuți cu experiență în lucrul cu persoanele cu adicții. Scopul prezentărilor ce vor fi susținute este să ofere o înțelegere mai clară a adicției și să contureze căi reale de vindecare în care sprijinul psihologic și psihoterapeutic se împletește cu ajutorul duhovnicesc, rugăciunea, credința și harului divin:

Iulian Negru , Coordonatorul Centrului Ortodox de Recuperare din Adicți C.O.R.A. „Sfântul Maximilian”, Inspector în adicții în cadrul Arhiepiscopiei lașilor;

„Această conferință nu este doar o întâlnire academică, ci un semnal de alarmă și un mesaj de încurajare. Dependența este văzută ca o patimă care ne atrofiază libertatea și demnitatea personală, iar vindecarea vine atunci când ajutorul psihoterapeutului și al medicului se întâlnește cu harul lui Dumnezeu”, precizează Arhim. Dr. Justin Dănilă, Starețul Mănăstirii Văcăreștii Noi și organizatorul evenimentului.

Evenimentul este deschis tuturor celor interesați, în mod special tinerilor, părinților, rudelor și tuturor celor care se confruntă direct sau indirect cu problema adicțiilor și caută înțelegere, sprijin și soluții concrete.

Pentru informații și participare, Mănăstirea pune la dispoziție email-ul [email protected] dar și site-ul Mănăstirea Văcăreștii Noi. Antena 3 CNN este partener media oficial al conferinței.