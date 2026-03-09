Ce înseamnă ayatollah și ce putere are în Iran

3 minute de citit Publicat la 11:55 09 Mar 2026 Modificat la 11:55 09 Mar 2026

În ierarhia religioasă șiită, ayatollahii sunt lideri spirituali respectați. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ce înseamnă ayatollah și de ce această titulatură are o influență atât de mare în Iran? Termenul desemnează unul dintre cele mai înalte ranguri religioase din islamul șiit și este asociat cu lideri clericali care au o autoritate majoră în interpretarea legii islamice și, în cazul Iranului, chiar în conducerea statului.

Subiectul a devenit din nou central în dezbaterea internațională după ce Adunarea Experților din Iran a anunțat că a ales un nou lider suprem care să îi succeadă ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unor atacuri aeriene americane și israeliene.

Ce înseamnă ayatollah

Cuvântul „ayatollah” provine din limba arabă și înseamnă literalmente „semnul lui Dumnezeu”. Titlul este acordat unor înalți clerici șiiți care au ajuns la un nivel avansat de studiu teologic și au autoritatea de a interpreta legea islamică.

În ierarhia religioasă șiită, ayatollahii sunt lideri spirituali respectați, iar unii dintre ei pot primi un rang și mai înalt, de mare ayatollah, considerat autoritate supremă în materie de jurisprudență islamică.

În Iran, însă, rolul unui ayatollah poate depăși dimensiunea religioasă, intrând direct în sfera politică.

Puterea ayatollahilor în Iran

După Revoluția Islamică din 1979, Iranul a devenit o republică islamică în care clericii șiiți au un rol central în conducerea statului. Cea mai importantă funcție este cea de lider suprem, ocupată până recent de ayatollahul Ali Khamenei.

Liderul suprem este considerat cea mai înaltă autoritate politică și religioasă din Iran și are ultimul cuvânt în toate deciziile majore ale statului. Printre atribuțiile sale se numără:

controlul asupra forțelor armate;

influența asupra politicii externe;

numirea unor oficiali-cheie din sistemul judiciar și militar;

validarea sau blocarea deciziilor guvernului și parlamentului.

De aceea, titlul de ayatollah, atunci când este asociat cu funcția de lider suprem, devine una dintre cele mai puternice poziții din lume.

Cine a ales noul lider suprem

Potrivit anunțului oficial, Adunarea Experților – organismul clerical responsabil cu numirea liderului suprem – a votat deja succesorul lui Ali Khamenei.

„Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul a fost ales”, a declarat Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experților, citat de agenția iraniană Mehr.

Numele persoanei alese nu a fost încă făcut public, iar Secretariatul instituției urmează să îl anunțe ulterior. Totuși, mai mulți membri ai adunării au confirmat că decizia a fost luată.

Mohsen Heydari, reprezentantul provinciei Khuzestan în acest organism, a declarat că „cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experților, a fost ales”.

Posibil succesor: Mojtaba Khamenei

Cele mai multe informații sugerează că noul lider ar fi Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem.

Un alt membru al adunării, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmat într-un videoclip difuzat de agenția Fars că s-a ajuns la „o opinie fermă care reflectă poziția majorității”.

Totuși, oficialii iranieni nu au confirmat identitatea noului lider.

Contextul tensiunilor internaționale

Situația este complicată de războiul declanșat după atacurile aeriene americane și israeliene din 28 februarie, în care a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.

Conflictul s-a extins în întregul Orient Mijlociu, iar tensiunile au crescut inclusiv în jurul procesului de succesiune.

Președintele american Donald Trump a declarat anterior că „trebuie să fie implicat” în alegerea succesorului lui Khamenei și a sugerat că nu ar accepta ca fiul acestuia să preia funcția. Autoritățile iraniene au respins categoric ideea ca SUA să aibă vreun rol în această decizie.

În același timp, armata israeliană a transmis, prin contul său în limba persană de pe rețeaua X, că ar putea lua ca țintă membrii Adunării Experților.

Reprezentanții organismului clerical susțin însă că activitatea continuă conform planului, chiar dacă „circumstanțele actuale sunt dificile și există în continuare obstacole”.

De ce este importantă funcția de ayatollah lider suprem

Rolul de lider suprem arată cel mai clar ce înseamnă ayatollah în sistemul politic iranian: nu doar un lider religios, ci o autoritate cu putere decisivă asupra direcției politice, militare și ideologice a statului.

Prin urmare, alegerea noului lider suprem este un moment crucial pentru Iran și pentru echilibrul geopolitic din Orientul Mijlociu.