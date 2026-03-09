Antena 3 CNN Externe Mapamond Un meteorit s-a dezintegrat deasupra Germaniei. Resturile au căzut pe casele oamenilor, lăsând găuri cât „o minge de fotbal”

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 09:59 09 Mar 2026 Modificat la 10:01 09 Mar 2026
Foto: Captură video X

Mai multe fragmente dintr-un meteorit au căzut, duminică seară, pe acoperişurile unor locuinţe din Koblenz, în vestul Germaniei. Unii oameni au raportat că au văzut o „minge de foc pe cer”, conform poliţiei din Kaiserslautern, transmite luni DPA, potrivit Agerpres.

Poliţia a declarat că a primit rapoarte despre pagube produse la Koblenz şi în zonele învecinate la ora 19:00 (18:00 GMT).

„În jurul orei 19:00, în această seară, un corp ceresc ars a lovit acoperişul unei clădiri de locuinţe din cartierul Guls din Koblenz. Nimeni nu a fost rănit”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Benjamin Marx, managerul operațional al brigăzii de pompieri profesioniști din Koblenz, a spus că, la sosirea echipajelor de intervenție au găsit o gaură în acoperiș de dimensiunea unei mingi de fotbal, scrie presa locală.

Poliţia a fost trimisă la faţa locului după îngrijorarea şi confuzia răspândite cu privire la „o lumină misterioasă”. Numeroşi utilizatori ai reţelelor de socializare din landurile Renania de Nord-Westfalia, Hessa, Renania-Palatinat, Saarland şi Baden-Wurttemberg au distribuit imagini cu meteoritul arzând la trecerea prin atmosferă.

Unii au raportat că au văzut un „proiectil puternic luminat cu o scurtă străfulgerare de foc” sau o „minge de foc pe cer”, conform poliţiei din Kaiserslautern. Alții au spus că ar fi putut fi o rachetă.

Cu toate acestea, „nu au existat dovezi ale unui incident legat de securitate”, a precizat poliţia.

Etichete: spațiul cosmic Germania meteorit

