Un meteorit s-a dezintegrat deasupra Germaniei. Resturile au căzut pe casele oamenilor, lăsând găuri cât „o minge de fotbal”

Foto: Captură video X

Mai multe fragmente dintr-un meteorit au căzut, duminică seară, pe acoperişurile unor locuinţe din Koblenz, în vestul Germaniei. Unii oameni au raportat că au văzut o „minge de foc pe cer”, conform poliţiei din Kaiserslautern, transmite luni DPA, potrivit Agerpres.



Poliţia a declarat că a primit rapoarte despre pagube produse la Koblenz şi în zonele învecinate la ora 19:00 (18:00 GMT).

BREAKING: A meteor lit up the sky over Netherlands and western Germany before exploding in the atmosphere.



Fragments reportedly fell across parts of Rhineland-Palatinate, including the Hunsrück, Eifel and Koblenz regions. pic.twitter.com/rJE71s2uv6 — OSINTranger (@intelranger) March 8, 2026

„În jurul orei 19:00, în această seară, un corp ceresc ars a lovit acoperişul unei clădiri de locuinţe din cartierul Guls din Koblenz. Nimeni nu a fost rănit”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Benjamin Marx, managerul operațional al brigăzii de pompieri profesioniști din Koblenz, a spus că, la sosirea echipajelor de intervenție au găsit o gaură în acoperiș de dimensiunea unei mingi de fotbal, scrie presa locală.

Poliţia a fost trimisă la faţa locului după îngrijorarea şi confuzia răspândite cu privire la „o lumină misterioasă”. Numeroşi utilizatori ai reţelelor de socializare din landurile Renania de Nord-Westfalia, Hessa, Renania-Palatinat, Saarland şi Baden-Wurttemberg au distribuit imagini cu meteoritul arzând la trecerea prin atmosferă.



Unii au raportat că au văzut un „proiectil puternic luminat cu o scurtă străfulgerare de foc” sau o „minge de foc pe cer”, conform poliţiei din Kaiserslautern. Alții au spus că ar fi putut fi o rachetă.

Cu toate acestea, „nu au existat dovezi ale unui incident legat de securitate”, a precizat poliţia.