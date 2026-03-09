Un meteorit s-a dezintegrat deasupra Germaniei. Resturile au căzut pe casele oamenilor, lăsând găuri cât „o minge de fotbal”

Mai multe fragmente dintr-un meteorit au căzut, duminică seară, pe acoperişurile unor locuinţe din Koblenz, în vestul Germaniei. Unii oameni au raportat că au văzut o „minge de foc pe cer”, conform poliţiei din Kaiserslautern, transmite luni DPA, potrivit Agerpres.
Poliţia a declarat că a primit rapoarte despre pagube produse la Koblenz şi în zonele învecinate la ora 19:00 (18:00 GMT).
BREAKING: A meteor lit up the sky over Netherlands and western Germany before exploding in the atmosphere.— OSINTranger (@intelranger) March 8, 2026
Fragments reportedly fell across parts of Rhineland-Palatinate, including the Hunsrück, Eifel and Koblenz regions. pic.twitter.com/rJE71s2uv6
„În jurul orei 19:00, în această seară, un corp ceresc ars a lovit acoperişul unei clădiri de locuinţe din cartierul Guls din Koblenz. Nimeni nu a fost rănit”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.
Benjamin Marx, managerul operațional al brigăzii de pompieri profesioniști din Koblenz, a spus că, la sosirea echipajelor de intervenție au găsit o gaură în acoperiș de dimensiunea unei mingi de fotbal, scrie presa locală.
Weitere Fragmente des #Koblenz-Meteoriten: https://t.co/BotXR1aWYG #Meteor #Fireball #Meteorite
Quelle: Merkurist pic.twitter.com/27Fzlh58nS— Weltraum-Nerd (@NicosPanoptikum) March 9, 2026
Poliţia a fost trimisă la faţa locului după îngrijorarea şi confuzia răspândite cu privire la „o lumină misterioasă”. Numeroşi utilizatori ai reţelelor de socializare din landurile Renania de Nord-Westfalia, Hessa, Renania-Palatinat, Saarland şi Baden-Wurttemberg au distribuit imagini cu meteoritul arzând la trecerea prin atmosferă.
Unii au raportat că au văzut un „proiectil puternic luminat cu o scurtă străfulgerare de foc” sau o „minge de foc pe cer”, conform poliţiei din Kaiserslautern. Alții au spus că ar fi putut fi o rachetă.
Cu toate acestea, „nu au existat dovezi ale unui incident legat de securitate”, a precizat poliţia.