Cascadă uriașă de nori peste munții din China. Fenomenul meteorologic spectaculos a transformat cerul într-un tărâm de basm

Un fenomen meteorologic spectaculos, cunoscut drept "cascadă de nori" (cloud waterfall), a fost surprins în zona muntoasă din districtul Lin’an al orașului Hangzhou, aflat în provincia Zhejiang din China. Imaginile arată un val imens de ceață și nori care pare să curgă peste crestele munților asemenea unei cascade, acoperind rapid versanții și creând un peisaj spectaculos, comparat de martori cu un adevărat tărâm de basm.

Imaginile surprinse în districtul Lin’an arată cum un val dens de nori se revarsă lent peste crestele munților, asemenea unei cascade uriașe de ceață, potrivit CCTV Asia Pacific. În videoclip se vede cum norii albi curg continuu peste versanți, acoperind treptat peisajul și lăsând impresia că cerul se prăbușește peste munți. Spectacolul natural, filmat de la înălțime, a impresionat rapid internauții și a devenit viral pe rețelele sociale.

Fenomenul impresionant apare atunci când aerul umed este împins de vânt peste o creastă montană. Pe măsură ce masa de aer se ridică și se răcește, vaporii de apă se condensează, formând nori care par "să curgă" peste marginea muntelui ca o cascadă, au explicat oficialii de la Observatorul din Hong Kong pe site-ul instituţiei. Acest tip de formațiune, asociat cu norii orografici, poate crea iluzia că cerul se revarsă peste relief.

☁️A massive cloud waterfall cascaded over the mountainous area in Lin'an District of #Hangzhou City, #China's Z#hejiang Province, on Saturday, creating a fairyland-like scene.



Conform sursei citate, astfel de "cascade de nori" sunt rare, durează, de regulă, doar câteva minute sau zeci de minute şi apar în special în zonele montane, atunci când umiditatea, temperatura și direcția vântului se aliniază perfect pentru a produce acest spectacol natural.

Magnificul fenomen meteorologic a avut loc în apropierea orașului Hangzhou, capitala provinciei Zhejiang, una dintre cele mai pitorești regiuni din estul Chinei. Orașul este cunoscut pentru peisajele sale naturale spectaculoase, lacuri și zone montane, care creează condiții ideale pentru apariția unor fenomene meteorologice neobișnuite, precum "cascada de nori".

De-a lungul istoriei, Hangzhou a fost celebru pentru frumusețea peisajelor sale, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din China. În apropiere se află și celebrul West Lake, inclus în patrimoniul UNESCO, o zonă unde ceața, norii și relieful montan creează adesea panorame spectaculoase – motive pentru care astfel de imagini, precum cascada de nori filmată recent, atrag atenția turiștilor și fotografilor din întreaga lume.