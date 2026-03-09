1 minut de citit Publicat la 10:50 09 Mar 2026 Modificat la 10:57 09 Mar 2026

Bursele europene se prăbușesc. Scăderi puternice la Londra, Paris și Milano. FOTO: Getty Images

Bursele europene au început săptămâna în scădere puternică, în timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă, iar prețul petrolului a trecut de 110 de dolari pe baril, scrie CNBC.

Indicele paneuropean Stoxx 600 era în scădere cu aproximativ 2,3% la ora 8:14 dimineața, la Londra (3:14 ET). Marile burse europene au fost pe minus, iar aproape toate sectoarele au înregistrat pierderi.

Indicele FTSE din Marea Britanie a coborât cu 1,6%, în timp ce DAX, principalul indice al Germaniei, pierdea 2,5%. În Franța, CAC 40 era în scădere cu 2,4%, iar FTSE MIB din Italia cobora cu aproximativ 2,3%.

„Pieţele europene ar urma să deschidă în scădere puternică în această dimineaţă, în urma căderii observate vineri pe Wall Street şi pe fondul intensificării creşterii preţului petrolului”, a comentat John Plassard, responsabil cu strategia de investiţii la Cité Gestion Private Bank.

Investitorii europeni s-au trezit luni într-un climat de volatilitate accentuată pe piețele globale, după ce prețul petrolului a urcat duminică la peste 110 dolari pe baril pentru prima dată din 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

Saltul cotațiilor vine după ce mari producători de petrol din Orientul Mijlociu, Kuweit, Iran și Emiratele Arabe Unite, și-au redus producția, pe fondul închiderii Strâmtorii Hormuz.

Președintele american Donald Trump a scris duminică pe Truth Social că majorarea „pe termen scurt a prețului petrolului” este „un preț foarte mic de plătit” pentru eliminarea amenințării nucleare iraniene. „Doar niște proști ar crede altceva!”, a adăugat Trump.

Piețele asiatice au înregistrat scăderi puternice în timpul nopții, iar contractele futures de pe bursa americană indicau la începutul săptămânii un recul sever, pe fondul temerilor că energia mai scumpă ar putea încetini semnificativ economia Statelor Unite.

În altă evoluție importantă, Iranul l-a numit duminică pe Mojtaba Khamenei în funcția de nou lider suprem, potrivit Associated Press și Reuters, care au citat presa de stat iraniană.

Luni nu sunt programate în Europa publicări importante de rezultate financiare sau date economice majore.