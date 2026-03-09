Sorin Grindeanu, despre sondajul făcut pe Facebook pentru schimbarea lui Ilie Bolojan: Am vrut să iau pulsul

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, după ce a lansat un sondaj pe Facebook în care îi chestiona pe urmăritori dacă ar trebui demis premierul Ilie Bolojan, după adoptarea bugetului pentru 2026, că a vrut "să ia pulsul" şi că iniţiativa lui "n-are nicio legătură cu consultarea pe care o partidul pe care o va face". Luni, conducerea PSD discută dacă susține sau nu bugetul de stat.

"(consultarea pe Facebook privind ieşirea de la Guvernare) Am făcut-o eu pentru mine, pe canalul meu personal, n-are nicio legătură cu consultarea pe care o partidul pe care o va face. Am vrut să iau pulsul", a declarat Sorin Grindeanu, care a continuat:

"(n.r. - despre creşterea preţului la carburanţi) Probabil prim-ministrul ar trebui să facă o informare pe treaba asta, dar nu e pe agendă.

(n.r. - Ordonanţa cu reforma din administraţie a fost atacată la CCR) E în vigoare, Ordonanţa e în vigoare, îşi produce efectele, chiar dacă a fost atacată".

Luni are loc o şedinţă importantă la PSD, pentru a decide cu ce mandat va merge la discuţiile din coaliţie în privinţa proiectului bugetului de stat.

Social-democraţii vor finanţare pentru un pachet de solidaritate care să ajute categoriile vulnerabile şi pentru proiecte de dezvotare rurală.

PSD l-a atacat pe Bolojan

Continuă atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan în privința bugetului, după ce prim-ministrul a alocat doar jumătate din suma cerută de social-democrați pentru pachetul de solidaritate. Deputatul PSD Marius Budăi a spus că premierul a devenit „o frână” în calea propriei echipe, l-a acuzat că vrea să guverneze prin „dictate”, că „blochează” dialogul şi „sfidează” realitatea politică.

După ce PNL a anunțat, miercuri, că proiectul Legii Bugetului pe 2026 este finalizat și va ajunge la Parlament, PSD a emis un comunicat în care susține că bugetul este, de fapt, blocat și că partidul va decide dacă îl va vota sau nu, acuzându-l pe Ilie Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare”.