Vinerea Mare este zi liberă în 2026. Cât va dura minivacanța de Paște

1 minut de citit Publicat la 07:30 11 Mar 2026 Modificat la 07:30 11 Mar 2026

Ouă de Paște lângă un crucifix. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vinerea Mare este zi liberă în 2026, astfel că le va aduce românilor, atât salariaților, cât și elevilor, ocazia unei minivacanțe extinse de Paște.

Vinerea Mare a Paștelui este zi liberă legală în 2026

În anul 2026, Vinerea Mare — vineri, 10 aprilie — este declarată oficial zi liberă legală în România, potrivit legislației sărbătorilor legale nelucrătoare.

Aceasta precede prima și a doua zi de Paște ortodox — duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie — oferind angajaților o minivacanță care, combinată cu weekend‑ul, înseamnă până la patru zile libere consecutive pentru mulți români.

Câte zile libere au elevii de Paște 2026

Vacanța de Paște 2026 pentru elevi este mult mai lungă decât simpla minivacanță legată de sărbători.

Conform structurii anului școlar 2025–2026 stabilite de Ministerul Educației, elevii vor intra în vacanță pentru aproximativ zece zile, începând cu 4 aprilie și revenind la cursuri pe 15 aprilie.

Această pauză de primăvară include atât Vinerea Mare, cât și zilele de Paște, oferind copiilor o perioadă consistentă de odihnă, timp pentru activități recreative și celebări tradiționale.

Ce sărbătoresc creștinii ortodocși din România pe 12 aprilie 2026

Pe 12 aprilie 2026, românii sărbătoresc Paștele, cea mai importantă sărbătoare creștină, care marchează Învierea lui Iisus Hristos și victoria vieții asupra morții.

În Săptămâna Mare, oamenii participă la slujbe religioase, iar Vinerea Mare este zi de post și comemorare a patimilor lui Hristos.

În tradițiile populare românești, Paștele este marcat prin vopsirea ouălor, coacerea cozonacilor, pregătirea mesei festive și schimbul de urări de „Hristos a Înviat!”.

Este, de asemenea, un moment de reuniune a familiei și de păstrare a tradițiilor transmise din generație în generație.