Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor

1 minut de citit Publicat la 14:00 01 Mar 2026 Modificat la 14:00 01 Mar 2026

Românii își fac deja planuri pentru zilele libere de Paște 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii își fac deja planuri pentru zilele libere de Paște 2026, iar veștile sunt bune atât pentru angajați, cât și pentru elevi, care vor avea parte de câteva zile de pauză la mijlocul primăverii. Anul acesta, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salariaților.

Care sunt zilele libere pentru angajați de Paște 2026

Conform legislației muncii, Vinerea Mare (10 aprilie 2026), prima și a doua zi de Paște (12 și 13 aprilie 2026) sunt zile nelucrătoare. Astfel, angajații vor beneficia de o minivacanță de trei zile, iar pentru cei care nu lucrează în weekend, perioada liberă se întinde de vineri până luni inclusiv.

În cazul în care Guvernul va decide acordarea unei zile-punte pentru bugetari, minivacanța ar putea fi prelungită, însă o astfel de măsură este anunțată, de regulă, mai aproape de sărbători.

Vacanța elevilor durează 10 zile

Elevii vor avea parte de o vacanță mai lungă decât angajații.

Vacanța de Paște din 2026 este programată, potrivit structurii anului școlar, pe o perioadă de 10 zile, oferindu-le copiilor o pauză consistentă înainte de ultima parte a cursurilor.

În anul școlar 2025-2026, elevii vor avea vacanța de primăvară (de Paște) în perioada 4 – 14 aprilie 2026.

Calendarul exact a fost stabilit de Ministerul Educației la începutul anului școlar.

Zile libere pentru angajații catolici

În 2026, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie. Angajații care aparțin acestui cult beneficiază, conform legii, de liber în Vinerea Mare (3 aprilie 2026) și în prima și a doua zi de Paște (5 și 6 aprilie 2026), dacă aceste zile nu coincid deja cu weekendul.