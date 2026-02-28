Un „truc” de călătorie de pe TikTok a provocat indignare globală: spălarea lenjeriei intime în aparatul de cafea din hotel

În clipul respectiv, tânăra a explicat că a pus lenjeria în locul unde se pune de obicei zațul de cafea / sursă foto: Getty Images

O tânără a prezentat pe TikTok un „truc” pentru persoanele care călătoresc: spălarea lenjeriei intime folosind aparatul de cafea din camera de hotel. Clipul a devenit rapid viral, însă mulți utilizatori l-au considerat dezgustător și au criticat-o pentru gest.

În clipul respectiv, tânăra a explicat că a pus lenjeria în locul unde se pune de obicei zațul de cafea, ca mai apoi să treacă apă fierbinte. Ea a mărturisit că a învățat acest truc de la o stewardesă și nu știa că mulți oameni nu îl cunosc, scrie Forbes.

Pentru uscarea lenjeriei, ea a folosit uscătorul de păr din cameră.

Clipul a adunat zeci de reacții.

Unii utilizatori au calificat gestul drept „mai mult decât dezgustător”, „scârbos și egoist”. Alții au întrebat de ce nu le-a spălat pur și simplu cu săpun sau șampon în chiuveta sau cada hotelului sau de ce nu și-a cumpărat o pereche de lenjerie intimă ieftină.

O altă persoană a ironizat faptul că ea administrează o pagină de sănătate și wellness.

Jurnaliștii de la Forbes scriu că „dacă îți pui lenjeria în aparatul de cafea, riști să îl contaminezi atât pentru tine, cât și pentru celelalte persoane care îl vor folosi. În același timp, aparatele de cafea pot adăposti bacterii, virusuri și alte particule microscopice, care pot ajunge apoi pe lenjerie”.

Totodată, aceștia au mai scris că „alte zone și obiecte frecvent atinse și utilizate, cum ar fi telecomanda, pernele, perdelele și, desigur, aparatul de cafea, s-ar putea să nu fi fost curățate de mult timp. Cine știe ce s-ar putea să fi fiert de mult în mașina de cafea, în afară de cafea”.