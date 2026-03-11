Revoltă după ce Catedrala din Koln anunță că va percepe o taxă vizitatorilor: „Oamenii nu ar trebui să plătească pentru orice”

Planurile administratorilor Catedralei din Köln de a începe să perceapă taxe pentru vizitatori au stârnit un val de proteste. Criticii avertizează că accesul la impunătoarea clădire gotică ar putea fi limitat doar la cei cu posibilități financiare. Oamenii nu ar trebui să plătească pentru a vizita o biserică, au spus cei care se opun taxei. De cealaltă parte însă, oficialii bisericii spun că au nevoie de o nouă sursă de venit pentru a întreține clădirea gotică, relatează The Guardian.

Oficialii au declarat luna aceasta că catedrala, cea mai înaltă biserică cu două turle din lume și un magnet turistic în al patrulea oraș ca mărime al Germaniei, poate fi întreținută doar printr-o nouă sursă de venit.

Ei au anunțat un plan de a începe vânzarea de bilete din iulie. Prețul de intrare la Domul din Köln, de la care credincioșii ar fi scutiți, este estimat între 12 și 15 euro – un cost considerat prohibitiv pentru mulți.

„Este o nedreptate socială”

Arhitecta Barbara Schock-Werner, care conduce organizația non-profit Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV), ce sprijină conservarea catedralei și are peste 19.000 de membri, a spus că orice sumă peste 10 euro ar fi iresponsabilă.

„Aș considera asta nedrept pentru oamenii din Köln și din regiunea înconjurătoare”, a declarat ea pentru ziarul local Kölner Stadt-Anzeiger. „Dacă doar cei înstăriți își pot permite să intre într-o biserică, cred că este o nedreptate socială.”

Schock-Werner, care a coordonat lucrările de conservare și restaurare ale clădirii până la pensionarea sa în 2012, a spus că este „foarte, foarte regretabil” că cea mai faimoasă biserică din Germania va percepe în curând o taxă de intrare turiștilor.

„Trebuie să existe și spații necomerciale. Oamenii nu ar trebui să plătească pentru orice – cu atât mai puțin pentru a vizita o biserică”, a spus ea.

Inflația și costurile ridicate cu personalul pentru 170 de angajați au dus la creșterea cheltuielilor de întreținere a clădirii, potrivit administrației catedralei.

Între timp, rezervele de bani folosite în ultimii ani pentru a acoperi golurile de finanțare s-au epuizat în mare parte, parțial pentru că vizitele cu taxă la turnurile catedralei (de 157 de metri) și la camera tezaurului au fost suspendate pentru perioade lungi în timpul pandemiei de Covid-19.

Credincioșii vor fi scutiți de la plata taxei

Oficialii bisericii au făcut economii, de exemplu reducând numărul angajaților prin neînlocuirea celor plecați, însă tot nu acoperă gaura din buget.

Întreținerea catedralei costă 16 milioane de euro pe an, în timp ce veniturile au ajuns la puțin sub 14 milioane de euro în 2024 – un deficit care persistă din 2019, potrivit site-ului bisericii.

Persoanele care intră în lăcașul de cult pentru a participa la slujbe, pentru a aprinde lumânări sau pentru a se ruga în majoritatea zonelor vor fi scutite de noua taxă de intrare.

Decanul catedralei, Guido Assmann, a declarat pentru agenția germană de presă dpa că turiștii reprezintă 99% dintre vizitatori.

Construcția catedralei a început în 1248 și a fost finalizată în 1880. Ea a intrat pe lista patrimoniului mondial UNESCO în 1996 și atrage aproximativ șase milioane de vizitatori în fiecare an.

Clădirea domină gara principală din Köln, de pe malul Rinului, și este cel mai recognoscibil simbol al orașului.

Ea rămâne un simbol al rezilienței într-un oraș care a fost supus bombardamentelor intense ale aliaților în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, inclusiv primul raid al RAF cu 1.000 de bombardiere în 1942. Deși grav avariată, catedrala a rămas în picioare într-un peisaj de ruine.

Vitraliile pixelate, create special de pictorul Gerhard Richter, au fost instalate în 2007. Lumina soarelui care trece prin ferestrele de 20 de metri, ele însele o atracție turistică, proiectează umbre strălucitoare pe podelele din mozaic.

Richter, în vârstă de 94 de ani, a declarat pentru dpa că este în favoarea taxei de vizitare, menționând că alte mari catedrale, precum cea din Milano, colectează de mult timp astfel de venituri. În Germania, majoritatea bisericilor sunt accesibile gratuit publicului, deși există excepții. Catedrala din Berlin percepe 15 euro pentru un bilet standard de vizitare, în timp ce marile catedrale din alte orașe europene sunt mult mai scumpe, precum Sagrada Família din Barcelona (26 euro) sau Catedrala Sfântul Ștefan din Viena (29 euro). O altă mare atracție turistică europeană, Fontana di Trevi din Roma, a introdus de asemenea taxe pentru vizitatori. Taxa de intrare de 2 euro, introdusă luna trecută, are scopul de a ajuta autoritățile să gestioneze mulțimile și să plătească pentru întreținerea monumentului. Doar în 2025, peste 10 milioane de oameni au vizitat Fontana di Trevi.