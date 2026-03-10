Verdict în procesul care șochează SUA: Frații Alexander, magnați din imobiliare, au violat zeci de femei, inclusiv o miliardară minoră

Frații Oren, Alon și Tal Alexander, acuzați de zeci de violuri. Sursa foto: Profimedia Images

Trei frați, dintre care doi se numără printre cei mai de succes brokeri de imobiliare de lux din țară, au fost condamnați luni pentru acuzații de trafic sexual, după un proces de cinci săptămâni privind acuzațiile că au folosit droguri și forța pentru a viola zeci de femei pe care mai întâi le curtau, potrivit CNN.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Verdictul a venit după ce 11 femei au depus mărturie că au fost agresate sexual de unul sau mai mulți dintre frați: gemenii Oren și Alon Alexander, în vârstă de 38 de ani, și Tal Alexander, în vârstă de 39 de ani.

Femeile au descris atacuri care au avut loc după ce au fost invitate în destinații de vacanță, inclusiv în Hamptons, într-o croazieră în Caraibe și într-o excursie la schi în Aspen, Colorado. Potrivit procurorilor, peste 60 de femei spun că au fost violate de unul sau mai mulți dintre frați.

Avocații apărării au sugerat că acuzatoarele aveau amintiri eronate sau sperau să profite financiar de averea fraților. Frații, au recunoscut avocații lor, erau afemeiați. Dar au insistat că orice relație sexuală a fost consensuală.

Juriul a început deliberările joi.

Cine sunt frații Oren, Alon și Tal Alexander

Oren și Tal Alexander au fost brokeri la compania imobiliară Douglas Elliman înainte de a-și înființa propria firmă, Official. Alon Alexander lucra la firma privată de securitate a familiei.

Înainte de scandal, frații erau considerați adevărate vedete ale industriei imobiliare de lux, activând în special în New York City, Miami și Los Angeles. În industrie erau cunoscuți sub porecla „The A Team”, iar tranzacțiile pe care le intermediau implicau adesea proprietăți de zeci sau chiar sute de milioane de dolari. Printre clienții lor s-au numărat celebrități precum Kim Kardashian, Kanye West și Lindsay Lohan. În 2019, Tal și Oren Alexander au fost implicați într-una dintre cele mai spectaculoase tranzacții imobiliare din istoria Statelor Unite, vânzarea unui penthouse din Manhattan pentru aproximativ 238 de milioane de dolari, una dintre cele mai mari sume plătite vreodată pentru o locuință în SUA.

Problemele lor legale au început să iasă la iveală în 2024, când mai multe femei au depus procese civile în care îi acuzau de agresiune sexuală. Valul de plângeri a crescut rapid, iar autoritățile federale au deschis o investigație. În decembrie 2024, frații au fost arestați la Miami de către FBI, fiind acuzați de trafic sexual și de organizarea unui sistem prin care atrăgeau femei în contexte unde ar fi fost drogate și agresate sexual. La momentul arestării, zeci de femei îi acuzau deja de viol sau agresiune sexuală.

Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc pe o perioadă de peste un deceniu, aproximativ între 2008 și 2021. Ancheta a susținut că frații își foloseau statutul social, banii și accesul la petreceri exclusiviste pentru a atrage femei. Victimele erau întâlnite în cluburi de noapte, la petreceri sau pe aplicații de dating și erau invitate ulterior în vacanțe sau la weekenduri luxoase.

Printre locurile menționate în dosar se numără The Hamptons, New York City, Miami și Aspen, dar și croaziere în Caraibe. Procurorii au susținut că, după ce le ofereau băuturi sau droguri, frații ar fi agresat sexual femeile atunci când acestea erau incapabile să se apere sau să-și dea consimțământul.

Juriul i-a găsit vinovați

Juriul i-a găsit vinovați pe toți trei pe toate capetele de acuzare. Verdictul este considerat unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria recentă a industriei imobiliare de lux din Statele Unite, deoarece cei trei erau până atunci brokeri extrem de influenți, conectați la cercuri de miliardari și celebrități.

Sentința finală urmează să fie pronunțată în august 2026, iar fiecare dintre frați riscă pedepse foarte severe, care pot ajunge la zeci de ani de închisoare sau chiar închisoare pe viață.

Avocații lor au declarat după verdict că intenționează să facă apel.

Vedeta TV a unei emisiuni despre imobiliare de lux spune că a fost agresată sexual și l-a dat în judecată pe Oren Alexander

Pe lângă cazul penal, cei trei se confruntau cu aproximativ douăzeci de procese civile, inclusiv unul depus joi de Tracy Tutor, vedetă a emisiunii „Million Dollar Listing Los Angeles” difuzată de Bravo. Ea susține că Oren Alexander a drogat-o și a agresat-o într-o baie a unui restaurant, în timp ce se afla în New York pentru un eveniment imobiliar.

Când aceste procese au început să fie depuse, mai multe femei au ieșit în față susținând că au fost, de asemenea, hărțuite sau agresate sexual și că comportamentul neadecvat al fraților față de femei fusese un secret deschis în lumea imobiliară timp de ani de zile.

În timpul procesului, multe dintre femeile care au depus mărturie au spus că au crezut că au fost drogate după ce au primit alcool de la unul dintre frați. Unele au descris că s-au simțit ca și cum și-ar fi pierdut controlul asupra corpului după mai puțin de o băutură.

Cum procedau frații Alexander cu victimele. Unele sunt ele însele bogate

Frații întâlneau femeile în cluburi de noapte, la petreceri și pe aplicații de dating, ducând unele dintre ele în călătorii în locații luxoase și plătind zborurile și cazările de lux.

O femeie a depus mărturie că i-a întâlnit pe frați în 2012, la o petrecere în apartamentul din Manhattan al actorului Zac Efron. Ea a spus că aproape nu a interacționat cu actorul, care nu a fost acuzat de nicio faptă greșită, și că a mers mai târziu într-un club de noapte înainte de a se trezi dezbrăcată, cu Alon Alexander stând deasupra ei dezbrăcat.

Procurorii au respins ideea că acuzatoarele încercau să profite financiar din procese. Doar două au procese în curs, le-a spus procurorul Elizabeth Espinosa juraților, iar ambele sunt ele însele bogate.

Fiica unui miliardar spune ca avea 17 ani când a fost violată de Alon Alexander

O femeie care a depus mărturie a spus că a fost violată de Alon Alexander în Aspen, Colorado, în 2017, când avea 17 ani. Ea a spus că este fiica unui miliardar. „Nu vreau banii lor. Doar nu vreau ca ei să-i aibă”, le-a spus ea juraților.

Lindsey Acree, artistă și proprietară de galerie în Brooklyn, a depus mărturie că a fost violată de Tal Alexander și de un al doilea bărbat într-o casă din Hamptons, în vara anului 2011, după ce a devenit atât de dezorientată din cauza băuturii — mai puțin de jumătate de pahar de vin — încât s-a simțit paralizată.

Femeia, care acum are 40 de ani, a spus că l-a dat în judecată pe Tal Alexander anul trecut, chiar dacă „nu va avea niciodată nevoie de banii lor”, deoarece s-a supărat că frații Alexander „continuau să ne numească vânătoare de avere, șantajiste, escroace”.

„Dacă există un copil cu un băț care tot lovește oamenii, îi iei bățul”, le-a spus ea juraților. „Banii sunt bățul lor, așa că îl iei, pentru ca ei să nu mai poată răni oamenii.”

Associated Press nu identifică în mod obișnuit persoanele care spun că sunt victime ale agresiunilor sexuale, cu excepția cazului în care aleg să se prezinte public, așa cum au făcut Acree și Tutor.

Frații se lăudau cu abuzurile sexuale și au scris inclusiv pe blog despre viol

Pe lângă mărturiile martorilor, procurorii au încercat să își dovedească cazul prin mesaje text și e-mailuri în care frații păreau să se laude cu exploatările lor sexuale și cu cunoștințele lor despre efectele pe care diferite droguri le pot avea asupra inhibițiilor unei femei, precum și printr-un blog care includea o postare intitulată: „Nu este viol dacă …”.

Procurorii au spus că frații au trimis e-mailuri despre cum să strecoare droguri — sau „favoruri de petrecere” — pe o navă de croazieră, au înregistrat cel puțin o agresiune pe video și au distribuit fotografii ale victimelor.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, a abuzului sexual sau a traficului de persoane, puteți cere ajutor și consiliere gratuită la linia TelVerde a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din România: 0800 800 678 sau la linia TelVerde pentru victimele violenței domestice și discriminării: 0800 500 333, disponibile 24/7. În caz de pericol imediat, apelați 112.