„Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani

Thylane Blondeau, odată numită „cea mai frumoasă fetiță din lume”, are 24 de ani și atrage în continuare atenția FOTO: Instagram/ Thylane Blondeau

Thylane Blondeau, modelul care are acum 24 de ani și care a devenit cunoscută în toată lumea în 2006, după ce a apărut pe coperta revistei Vogue Enfants, o versiune a celebrei reviste dedicată exclusiv modei pentru copii, este oficial logodită cu partenerul ei, actorul francez Benjamin Attal, cu care are o relație din 2022.

Ea și-a confirmat logodna într-o postare recentă pe Instagram, în care apare zâmbitoare și își arată inelul impresionant de pe deget.

„I-am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna”, a scris Blondeau în descrierea imaginilor făcute într-o excursie romantică în Grecia.

Chipul lui Blondeau a devenit cunoscut când avea doar șase ani, după ce coperta cu ea din Vogue Enfants i-a adus titlul de „cea mai frumoasă fată din lume”, în cadrul competiției anuale Most Beautiful Faces of the Year organizată de TC Candler, titlu pe care l-a câștigat din nou în 2018, potrivit New York Post.

Imaginile publicate surprind și momentul cererii în căsătorie, când Attal a pus marea întrebare pe malul apei, la o masă acoperită cu petale de trandafiri. În unele fotografii poate fi văzut și câinele lor, un Pomeranian.

Blondeau, care acum este reprezentată în principal de agenția IMG Models și se prezintă în biografia sa de pe Instagram drept fondatoarea și directoarea creativă a brandului cu produse de îngrijirea părului Enalyht (numele ei scris invers) a publicat fotografiile care anunță logodna și a primit numeroase reacții.

Probabil cele mai emoționante felicitări au venit din partea mamei lui Blondeau, prezentatoarea TV Veronika Loubry, și a mătușii ei, Karine Le Marchand.

„Viața m-a purtat prin câteva furtuni în ultima vreme, dar astăzi, văzându-te logodită cu cel mai minunat ginere, simt că o mică rază de soare străpunge în sfârșit norii”, a spus Loubry.

„Felicitări vouă amândurora, iubirile mele!”, a continuat ea. „Abia aștept să începem să planificăm nunta. Mama ta care te iubește atât de mult. Gégé trebuie să fie atât de mândru de tine!”.

„Bravo, Thylane, pentru că ai recunoscut această bijuterie pe care o meriți din plin”, a spus Karine Le Marchand. „Mătușa Kaka este atât de fericită pentru voi doi”.

Această atenție pare să fie ceva obișnuit pentru Blondeau în acest moment al vieții ei.

De când a devenit celebră la o vârstă fragedă, ea trăiește constant în lumina reflectoarelor. Recent, a abordat acest subiect pe Instagram după ce a primit comentarii în care era întrebată ce și-a „făcut la buze”, în urma apariției sale la prezentarea Miu Miu din cadrul Săptămânii Modei de la Paris de anul trecut.

„Știu că în generația aceasta oamenii tind să facă astfel de lucruri foarte devreme, dar eu nu mi-am făcut nimic”, a scris ea într-o postare pe Instagram Stories, care între timp a expirat.

„Puteți să vă uitați la fotografii cu mine de când eram mai mică; nimic nu s-a schimbat. Oamenilor le place să compare și să inventeze lucruri, dar doar pentru că port machiaj sau folosesc creion pentru buze nu înseamnă că mi-am făcut buzele sau fața. La un moment dat trebuie să ne oprim cu asta”.