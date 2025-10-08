Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Thylane Blondeau a fost declarată „cea mai frumoasă fetiță din lume” când avea doar 6 ani. Acum are 24 de ani și arată cu totul diferit față de atunci. FOTO colaj captura video Youube

Odată numită „cea mai frumoasă fetiță din lume”, pe când avea doar șase ani, Thylane Blondeau are 24 de ani și atrage în continuare atenția.

Thylane, care lucrează ca model în Franța, a fost surprinsă la Săptămâna Modei de la Paris, iar fanii au fost încântați de frumusețea ei.

A fost văzută în afara show-ului Miu Miu, care a avut loc luni, purtând un costum din lână maro cu un pulover cu decolteu în V, de culoare crem, asortat cu ochelari și părul lăsat desfăcut.

Blondeau a fost descoperită încă de când era foarte mică, urcând pe podium la doar patru ani. La vârsta la care mulți copii se uită la desene animale, Thylane câștiga bani ca model pentru Jean Paul Gaultier. Un agent al designerului o observase cu totul întâmplător într-un grup de copii și de atunci viața ei a luat o turnură neașteptată, a devenit celebră în toată lumea și la vârsta de șase ani a fost desemnată neoficial „cea mai frumoasă fetiță din lume”.

Thylane Blondeau atrage în mod constant admirație, dar și critici. Atunci când era mică, mesajele negative erau îndreptate către mama ei, însă acum este atacată și ea în mod direct. Recent, a ripostat la zvonurile potrivit cărora și-a făcut mai multe intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul feței.

Pe Instagram Stories, ea a spus că este „obosită” de aceste acuzații. „Știu că în această generație oamenii tind să facă lucruri foarte devreme, dar eu nu am făcut nimic. Poți să te uiți la poze cu mine de când eram mai tânără și vezi că nimic nu s-a schimbat. Oamenii adoră să compare și să inventeze lucruri, dar doar pentru că port machiaj sau folosesc un creion pentru buze nu înseamnă că mi-am făcut buzele sau fața. La un moment dat, trebuie să încetăm cu asta”, a spus ea.

„Și, sincer, de când aveam 10 ani oamenii spuneau că mi-am făcut ceva la față, e timpul să încetăm”, a insistat ea.

Thylane a pozat pentru Vogue Paris când avea doar 10 ani, după ce a fost numită „cea mai frumoasă fetiță din lume” la vârsta de șase ani. Pe lângă modeling, ea este și directoarea unui brand de frumusețe și îngrijire a părului numit ENALYHT (numele ei scris invers).

Părinții ei sunt fostul fotbalist Patrick Blondeau și prezentatoarea TV Véronika Loubry.

A lucrat pentru branduri precum Chanel, Miu Miu, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren și Hugo Boss și are aproape șapte milioane de urmăritori pe Instagram. În ciuda atenției primite, ea a spus într-un interviu pentru The Telegraph în 2018 că este „doar o ființă umană”.

De asemenea, a folosit rețele sociale pentru a atrage atenția asupra unor probleme de sănătate, după ce a suferit de chisturi ovariene și a fost nevoită să facă operație, deși medicii îi spuseseră că durerea este „în mintea ta”.