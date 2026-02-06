Eurovision 2026. În România, 68 de piese concurează pentru un loc în finala Selecției Naționale

68 de piese concurează pentru un loc în finala Selecției Naționale Eurovision 2025 Foto: Profimedia Images

Etapa de audiţii ale semifinaliştilor care vor concura pentru un loc în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 se va desfăşura între 9 şi 11 februarie, 68 de piese urmând să intre în competiţie.

Potrivit unui comunicat al TVR transmis AGERPRES, luni se va da startul etapei de audiţii ale semifinaliştilor, în Studioul 3 al Televiziunii Naţionale, etapă care se va desfăşura timp de trei zile, concurenţii urmând a interpreta piesele live, în faţa juriului.

"Sesiunile Atelierului deschis Eurovision 2026 vor avea loc luni, de la ora 16:00 şi vor continua marţi şi miercuri, de la ora 11:00. Semifinala va fi transmisă integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, pe parcursul celor trei zile de audiţii (9-11 februarie), iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Primele zece piese, conform punctajelor obţinute la Atelier, vor concura în finală, de unde juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026", precizează sursa citată.

Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20:00, vor fi anunţaţi finaliştii Selecţiei Naţionale, în direct la TVR 1, TVR INFO şi pe tvrplus.ro.

România va intra în a doua semifinală a Eurovision 2026 de la Viena

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorţii au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul doi a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul "United by Music", Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa "Wasted Love".

România participă la Eurovision din 1993

Competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), Eurovision este cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia.

Cu o tradiţie de şapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision numărându-se: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).