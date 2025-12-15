Lista ţărilor participante la Eurovision 2026. Cel mai mic număr din ultimele două decenii. România şi Moldova revin în concurs

Anul acesta, apelul la boicot al mai multor ţări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiţia. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (EBU), care organizează celebrul concurs Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie, ce va avea loc în luna mai la Viena, în Austria. Pentru ediţia din 2026, doar 35 de ţări vor participa, înregistrându-se astfel cel mai mic număr de participanţi din 2004.

Anul acesta, apelul la boicot al mai multor ţări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiţia. Doar 35 de ţări se vor lupta pentru a-l succeda pe JJ, câştigătorul austriac al Eurovision 2025, cu piesa "Wasted Love".

În ultimele săptămâni, cinci ţări au anunţat că vor boicota concursul şi nu vor merge în Austria: Spania, Irlanda, Islanda, Olanda şi Slovenia. Astfel, ele îşi manifestă opoziţia faţă de includerea controversată a Israelului şi denunţă situaţia umanitară din Fâșia Gaza. Mai mult, câştigătorul ediţiei din 2024, Nemo, a anunţat că va renunţa a trofeul său, în semn de protest.

EBU anunţă în schimb că trei ţări revin în competiţie: Bulgaria (absentă de trei ani), România (absentă de doi ani) şi Republica Moldova (absentă de un an). Astfel, în concurs vor fi cu două ţări mai puţin decât anul trecut.

Chiar dacă absenţa Spaniei, membră a "Big Five", cei mai mari cinci contribuabili, care nu a lipsit până acum de la nicio ediţie a Eurovision din 1961, sau a Olandei, care a câştigat concursul de cinci ori şi face parte din ţările fondatoare ale concursului, va marca ediţia din 2026.

Lista ţărilor participante la Eurovision 2026

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaidjan

Belgia

Bulgaria

Croaţia

Cipru

Cehia

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franţa

Georgia

Germania

Grecia

Israel

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Moldova

Muntenegru

România

Norvegia

Polonia

Portugalia

San Marino

Serbia

Suedia

Elveţia

Ucraina

Marea Britanie