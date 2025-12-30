Beyoncé a fost declarată miliardară de Forbes. FOTO Hepta

Beyonce a fost declarată miliardară de Forbes, devenind a cincea cântăreață care intră pe lista publicației cu cei mai bogați oameni din lume, scrie BBC.

Artista americană se alătură astfel unui grup foarte restrâns de muzicieni cu averi de 10 cifre, potrivit Forbes, printre care Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen și soțul ei, Jay-Z, pe care revista de afaceri îl evaluează la o avere netă de 2,5 miliarde de dolari (1,85 miliarde de lire sterline).

La începutul acestei luni, Forbes estima averea netă a lui Beyonce la 800 de milioane de dolari (593 de milioane de lire) și anticipa că va depăși pentru prima dată pragul de un miliard, după ani de succes.

Turneul ei Renaissance World Tour din 2023 a generat încasări de aproape 600 de milioane de dolari și i-a consolidat locul printre cele mai mari nume ale muzicii pop la nivel global, alături de Taylor Swift.

Beyonce a produs și un film al concertului, primul ei turneu solo după șapte ani, și l-a distribuit direct printr-un acord cu lanțul de cinematografe AMC, ceea ce i-ar fi adus aproape jumătate din încasările globale ale filmului, de 44 de milioane de dolari (33 de milioane de lire), potrivit Forbes.

Albumul Cowboy Carter (2024) a fost apreciat de critici și a câștigat premiul pentru albumul anului la Grammy, prima dată când Beyonce a obținut acest trofeu prestigios, deși mai fusese nominalizată de patru ori.

Forbes estimează că turneul Cowboy Carter, care a inclus apariții ale lui Jay-Z, a doi dintre cei trei copii ai cuplului și ale fostelor colege din Destiny’s Child, a strâns peste 400 de milioane de dolari din bilete și încă 50 de milioane de dolari din vânzările de merchandising la concerte. Deși turneul a doborât recorduri la vânzarea de bilete la Tottenham Hotspur Stadium din Londra și la Stade de France din Paris, a fost afectat și de vânzări lente, promotorii reducând unele prețuri în încercarea de a umple locurile.

Cu toate acestea, a avut cel mai scump bilet de categorie superioară dintre toți artiștii care au vizitat Regatul Unit în 2025, la 950 de lire, în timp ce cel mai ieftin a costat 71 de lire.

Un show special la pauza meciului, pentru primul joc NFL de Crăciun difuzat de Netflix, ar fi generat, potrivit Forbes, aproximativ 50 de milioane de dolari, la care s-ar adăuga 10 milioane de dolari pentru o serie de reclame Levi’s.

Bloomberg, care are propriul indice al miliardarilor, a inclus-o pe Selena Gomez pe lista sa de muzicieni miliardari, cu o avere netă raportată de 1,3 miliarde de dolari (962 de milioane de lire) în 2024. Însă Forbes contestă această cifră și estimează, în schimb, că averea lui Gomez este de 700 de milioane de dolari (518 milioane de lire).