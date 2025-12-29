Muzicianul Don Bryant, coautor al celebrei melodii "I Can't Stand the Rain", a murit la 83 de ani

Muzicianul american Don Bryant, coautor al melodiei "I Can't Stand the Rain", a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani, conform unui anunţ publicat pe pagina de Facebook a artistului, transmite luni agenţia EFE.

Cântăreţul de soul Don Bryant şi soţia sa, Ann Peebles, au format unul dintre cele mai de succes cupluri de pe scena soul-ului sudic american. În cele din urmă, Bryant şi-a lansat cariera solo, la vârsta de 75 de ani.

"Ne dorim ca toţi prietenii şi fanii lui Don Bryant din întreaga lume să ştie că a decedat vineri dimineaţă, la vârsta de 83 de ani. Lui Don i-a plăcut să împărtăşească muzica şi cântecele sale cu voi toţi şi i-a făcut o mare bucurie să interpreteze şi să înregistreze muzică nouă. Era foarte recunoscător tuturor celor care au făcut parte din călătoria sa muzicală şi care l-au susţinut pe parcurs", se arată în mesajul postat pe Facebook.

Potrivit unui articol publicat luni în The New York Times, Bryant şi soţia sa au devenit cunoscuţi la nivel internaţional datorită piesei "I Can't Stand the Rain".



Acest cântec, devenit un clasic al muzicii pop, a fost interpretat iniţial de Peebles, fiind rezultatul unei colaborări între artistă, Don Bryant şi Bernard Miller.



Ritmul şi aranjamentele sale, care includ picături de ploaie produse de un timbal electric, au transformat această melodie într-un succes în 1973 şi sunt caracteristici recognoscibile în versiuni ale multor artişti, precum Tina Turner şi Missy Elliott.



În anii '90, The St. Louis Post-Dispatch a scris că albumele lui Peebles din această perioadă se numărau "printre cele mai memorabile din era muzicii soul", iar The Guardian a descris-o drept "una dintre puţinele cântăreţe a căror fuziune de country, blues şi gospel a contribuit la formarea sunetului distinctiv al soul-ului sudic" american, notează The New York Times.



Donald Maurice Bryant s-a născut în Memphis, Tennessee, la 4 aprilie 1942.