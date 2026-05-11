Summit B9+ la București, miercuri, 13 mai 2026: Participanți, program, agendă și alte informații

Publicat la 23:30 11 Mai 2026 Modificat la 23:35 11 Mai 2026

Coloană oficială pentru o delegație SUA, în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Summitul Formatului București 9 (B9) are loc la București, la Palatul Cotroceni, miercuri, 13 mai 2026, și reunește lideri importanți din statele membre NATO, alături de oficiali din state nordice. Evenimentul este co-prezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și are ca temă principală consolidarea securității transatlantice și coordonarea apărării regionale.

Iată tot ce trebuie să știi despre evenimentul oficial.

Cine reprezintă SUA la summitul B9 din Capitală

Statele Unite nu vor fi reprezentate de președintele american, Donald Trump, la reuniunea de la București. Potrivit informațiilor oficiale și surselor diplomatice, delegația SUA este condusă de subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.

În urmă cu aproximativ o lună, în spațiul public și diplomatic s-a vehiculat inclusiv posibilitatea unei participări de nivel politic mai înalt, precum Marco Rubio sau chiar nume din cercul apropiat al administrației americane. De asemenea, în discuțiile informale au fost menționate speculativ nume precum Donald Trump sau JD Vance, însă acestea nu au fost confirmate oficial și au rămas la nivel de scenarii politice.

Participarea SUA confirmă implicarea Washingtonului în discuțiile privind securitatea Flancului estic al NATO și sprijinul pentru Ucraina, într-un context geopolitic tensionat în regiune.

Oficiali străini care ajung în București încă de marți

Pentru pregătirea summitului, mai mulți lideri internaționali sosesc la București începând de marți, 12 mai, printre care și:

secretarul general NATO, Mark Rutte

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki

Potrivit surselor diplomatice, prezența acestor lideri subliniază importanța strategică a reuniunii de la București pentru arhitectura de securitate europeană și transatlantică.

Nawrocki va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan în a doua parte a zilei, iar cei doi vor avea o conferinţă de presă comună. Mark Rutte va participa la o cină de lucru cu cei doi şefi de stat care co-prezidează summitul B9.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, însoțit soția sa, Olena Zelenska, vor ajunge în Capitală miercuri, potrivit surselor Antena 3 CNN. Prima Doamnă a Ucrainei va avea un program comun cu partenera preşedintelui României, Mirabela Grădinaru.

Alți participanți la summit: Lista oficială

La reuniune participă secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de lideri din statele B9 și din țările nordice.

Printre participanți se regăsesc și:

Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Programul și agenda evenimentului

Agenda oficială a summitului include:

10:30 – primirea oficială a șefilor de delegații la Palatul Cotroceni

– primirea oficială a șefilor de delegații la Palatul Cotroceni 11:00 – sesiunea plenară de deschidere (intervenții ale liderilor României și Poloniei)

– sesiunea plenară de deschidere (intervenții ale liderilor României și Poloniei) dezbateri privind securitatea transatlantică și cooperarea regională

14:20 – fotografia oficială de grup

– fotografia oficială de grup 14:30 – dejun de lucru al liderilor

– dejun de lucru al liderilor 17:00 – conferință de presă comună a principalilor lideri și a secretarului general NATO

Volodimir Zelenski va avea o intervenţie la finalul sesiunii de lucru a B9.



Reuniunea la nivel înalt are ca scop sublinierea nevoii de consolidare a relaţiei transatlantice şi la finalul acesteia va fi transmisă o Declaraţie Comună în care va fi reliefat acest aspect, dar şi atenţia asupra Flancului estic al Alianţei, ameninţarea Rusiei în regiune şi susţinerea Ucrainei.

Tema centrală a reuniunii este „Delivering More for Transatlantic Security”, axată pe întărirea apărării colective și sprijinul pentru Ucraina.

Ce este formatul București 9

Formatul București 9 (B9) este o inițiativă regională lansată în 2015 de România și Polonia, care reunește cele nouă state NATO de pe flancul estic: România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania și Letonia.

Scopul platformei este coordonarea pozițiilor de securitate și apărare în cadrul NATO, în special pentru consolidarea flancului estic în contextul amenințărilor de securitate din regiune.

Evoluția formatului: de la B9 la B9+

Între 2015 și 2024, formatul B9 s-a consolidat gradual ca una dintre cele mai influente platforme regionale din interiorul NATO.

Momente relevante:

• 2016–2018: consolidarea reuniunilor ministeriale;

• 2021: participarea președintelui american Joe Biden la summitul virtual B9;

• 2022: transformarea radicală a agendei după invazia rusă în Ucraina;

• 2023–2024: accent pe apărare aeriană, producție militară și sprijin pentru Kiev.

După aderarea Finlandei și Suediei la NATO, formatul a început să evolueze spre o formulă extinsă B9+Nordic.

Această extindere a urmărit crearea unui spațiu integrat de securitate de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Formatul B9+ — Extinderea nordică

Summitul de la Vilnius din iunie 2025 a reprezentat primul summit formal în formatul extins B9+Nordic.

Pe lângă cele nouă state B9, au participat:

• Finlanda

• Danemarca

• Islanda

• Norvegia

• Suedia

Summitul a confirmat apropierea strategică dintre statele nordice și flancul estic NATO.

Teme majore:

• creșterea cheltuielilor de apărare;

• consolidarea industriei europene de apărare;

• coordonarea infrastructurii militare;

• securitatea Mării Baltice și a Mării Negre;

• sprijinul pentru Ucraina.