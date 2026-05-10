Mark Rutte și Volodimir Zelenski vin la București, la summitul B9+, organizat de Nicușor Dan. SUA trimit un subsecretar de stat

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor sosi miercuri la București, unde vor participa la Palatul Cotroceni la Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Summitul, cu tema „Delivering More for Transatlantic Security", va fi co-prezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, informează Administraţia Prezidenţială.

La Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice vor mai participa: preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda, preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis, preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel, preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics, preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini, preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb, prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost și el invitat să participe la Summitul B9+ organizat pe 13 mai. Șeful de la Casa Albă a refuzat însă invitația. Washingtonul îl va trimite, în schimb, pe subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.

Potrivit agendei evenimentului, la 10:30 va avea loc primirea oficială a şefilor de delegaţie; la 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenţii preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi fotografia de grup, iar la 14:30 un dejun de lucru. La 17:00, preşedintele României, Nicuşor Dan, cu preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declaraţii de presă comune, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.