Australienii nu mai vor la ei în țară un Trump Tower. Spun că brandul a devenit prea „toxic”

2 minute de citit Publicat la 10:45 13 Mai 2026 Modificat la 10:45 13 Mai 2026

O imagine conceptuală a Trump International Hotel & Tower Gold Coast FOTO: X/ Eric Trump

Planurile pentru construirea primului Trump Tower din Australia au fost abandonate la doar trei luni după ce au fost anunțate, dezvoltatorul local afirmând că brandul Trump a devenit „toxic”.

„Să spunem doar că, odată cu războiul din Iran și toate celelalte evenimente, brandul Trump devenea tot mai nepopular în Australia”, a declarat pentru CNN David Young, directorul executiv al Altus Property Group.

Trump International Hotel & Tower Gold Coast, un turn cu 91 de etaje, era prezentat drept cea mai înaltă clădire din Australia și urma să includă un hotel de lux cu 285 de camere, o galerie comercială premium, restaurante și apartamente rezidențiale amenajate conform standardelor Trump, potrivit unui comunicat de presă publicat de Altus în februarie, la anunțarea acordului.

Proiectul a provocat reacții negative după ce a fost anunțat de Altus și Trump Organization, companie deținută de președintele american Donald Trump, dar administrată de fiii lui, Donald Jr. și Eric.

La momentul respectiv, Eric Trump a declarat că proprietatea luxoasă de pe litoral reprezenta „primul proiect oficial al Trump Organization în Australia”.

O petiție care urmărea oprirea proiectului a strâns peste 140.000 de semnături.

CK, persoana care a inițiat petiția folosind un pseudonim pentru a evita reacțiile negative din partea susținătorilor lui Trump, a declarat pentru CNN în februarie că s-a simțit neputincioasă privind pe rețelele sociale imaginile cu „violență anti-imigrație și diviziune socială” din SUA și a căutat o modalitate de a-și exprima opoziția.

Young a spus că turnul va fi construit în continuare, dar fără numele Trump.

Într-o postare pe LinkedIn publicată marți, directorul executiv al Altus a calificat reacțiile împotriva Trump Tower drept „profund nedrepte”, dar a spus că „brandul din această țară a devenit toxic pentru australieni”.

„Trump Org este o organizație non-politică, administrată independent de către Eric și Don Jr., și funcționează bine, având peste 136 de resorturi și turnuri la nivel global, însă aici, în Australia, atât presa, cât și anumite organizații prezintă imaginea lui Donald Trump doar pentru senzaționalism”, a spus Young.

El a adăugat că „nu există niciun conflict între familia Trump și mine” și că a purtat discuții cu „numeroase branduri de lux de top” în legătură cu turnul.

Potrivit unei postări de pe blogul Altus, Young pusese bazele proiectului încă din 2007, printr-un „apel telefonic către Ivanka Trump”.

Young și-a amintit că s-a prezentat fiicei lui Trump drept un dezvoltator imobiliar din Australia, hotărât să construiască „cea mai frumoasă proprietate turistică din Australia, la Surfers Paradise”.

Aproape 20 de ani mai târziu, când acordul a fost semnat, Young a declarat că turnul „va fi un proiect australian, nu american”, conform comentariilor publicate în ziarul The Australian.

El anticipase că imobilul ar putea fi finalizat înaintea Jocurilor Olimpice de la Brisbane din 2032.

Însă primarul orașului Gold Coast, Tom Tate, care luase cândva masa cu Trump la Mar-a-Lago și susținuse cu entuziasm proiectul, a declarat că niciodată nu fusese depusă o cerere oficială de dezvoltare la Consiliul Local.

„Acest proiect a fost un acord între două părți private”, a spus Tate într-un comunicat pentru CNN, adăugând că „nu am avut nicio propunere de analizat”.

Potrivit lui Tate, și banii ar fi putut reprezenta un factor.

„Trump Organization cere mult mai mult pentru utilizarea brandului lor, din punct de vedere al finanțării, al operării și al procentului din profit”, a declarat Tate pentru Australian Broadcasting Corporation.

„Între timp, dezvoltatorul spune: «Eu investesc toți banii mei, iar voi veți lua o parte foarte mare din profit», așa că cred că acesta este motivul pentru care au decis să se despartă”.