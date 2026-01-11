O echipă de arheologi amatori au descoperit rămășițele vechi de 1.100 de ani a trei războinici, legați printr-o relație misterioasă

Mormintele datează din anii 920–930, o perioadă-cheie din istoria cuceririi maghiare. Foto: Getty Images

Un grup de voluntari pasionați de arheologie din Ungaria a scos la iveală mormintele a trei războinici care au trăit în urmă cu aproximativ 1.100 de ani. Descoperirea nu este remarcabilă doar prin vechimea sa, ci și prin relațiile de familie sugerate de cercetători, precum și prin bogăția obiectelor găsite: artefacte din aur, argint și arme specifice elitei vremii.

Potrivit Popular Mechanics, mormintele au fost identificate în apropierea localității Akasztó, la peste 90 de kilometri de Budapesta, și datează din anii 920–930, o perioadă-cheie din istoria cuceririi maghiare. Ele au fost descoperite de voluntari implicați în programul de arheologie comunitară al Muzeului József Katona din Kecskemét, sub coordonarea specialiștilor instituției.

Primul mormânt aparținea unui tânăr de doar 17–18 ani. Deși foarte tânăr, acesta făcea parte dintr-o clasă socială înaltă, lucru dovedit de obiectele îngropate alături de el. Printre acestea se număra o placă de ”tarsoly” din argint, un obiect extrem de rar, din care doar aproximativ 30 au fost descoperite în întregul Bazin Carpatic. ”Tarsoly” era un fel de geantă purtată de soldații maghiari ca parte a uniformei, atârnând de brâu, folosită pentru a ține bani, provizii sau muniție.

Pe lângă aceasta, tânărul avea pe mâna stângă un inel de aur cu pietre albastre din sticlă, două inele de aur prinse în păr și brățări decorative din argint pentru brațe și picioare. Mormântul conținea, de asemenea, fragmente de mătase, piele și lemn, care urmează să fie analizate mai atent de experți.

Și calul său a avut parte de un ritual funerar aparte. Capul, picioarele și pielea animalului au fost îngropate alături de stăpân, împreună cu un harnașament din argint aurit. Cercetătorii cred însă că restul corpului calului a fost fie consumat în cadrul ceremoniei, fie ars.

Oficialii muzeului au descris descoperirea drept un noroc extraordinar, deoarece mormântul nu fusese jefuit și este considerat unul dintre cele mai bogate din regiunea Tisei.

Al doilea mormânt aparținea unui băiat și mai tânăr, de aproximativ 15–16 ani. Alături de el au fost găsite un arc și o tolbă cu șapte săgeți, iar mânerul arcului era decorat cu plăci din corn de cerb.

În cel de-al treilea mormânt au fost descoperite, de asemenea, echipamente de tir cu arcul, dar și o sabie din secolul al X-lea. Bărbatul îngropat aici avea între 30 și 35 de ani și, potrivit specialiștilor, ar fi fost tatăl celui mai tânăr dintre războinici. Cercetătorii cred că, într-un fel sau altul, toți trei erau înrudiți. Există și ipoteza că perechea tată–fiu ar fi fost gărzile de corp ale primului tânăr descoperit.

Bărbatul mai în vârstă avea o brățară de argint și un harnașament decorat cu monede. În total, arheologii au găsit 81 de monede, majoritatea provenind din nordul Italiei, pe care războinicii le-ar fi obținut în urma unor campanii militare în acea zonă.

Analizele preliminare arată că toți trei aveau o dietă bogată în proteine animale, însă, până în acest moment, nu există indicii clare despre cauza morții lor.