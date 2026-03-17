O nouă particulă a fost descoperită la CERN: „protonul greu” care ar putea schimba ce știm despre Univers

Publicat la 14:31 17 Mar 2026 Modificat la 14:33 17 Mar 2026

Large Hadron Collider este cel mai mare accelerator de particule din lume / sursă foto: Getty Images

O echipă de cercetători de la CERN, laboratorul de fizică nucleară de lângă Geneva, a descoperit o versiune mult mai grea a protonului, particula subatomică care se află în centrul fiecărui atom cunoscut din Univers, potrivit The Guardian.

Particula, denumită Xi-cc-plus, a fost identificată în urma unor coliziuni extrem de puternice realizate în Large Hadron Collider (LHC), cel mai mare accelerator de particule din lume.

Acolo, protonii sunt ciocniți la viteze apropiate de cea a luminii și recreează condiții similare celor de după Big Bang.

Particula este de patru ori mai grea decât un proton obișnuit, iar asta ar putea să-i ajute pe cercetători să aprofundeze înțelegerea forței nucleare puternice care ține împreună componentele interne ale tuturor nucleelor atomice.

Fizicienii au mai observat că în particula, sau „protonul greu”, cele două particule de tip „up”, care se regăsesc în fiecare atom, sunt înlocuite cu unele mult mai grele, numite „charm”.

De altfel, așa a fost descoperită Xi-cc-plus: după modul în care se descompune în alte particule.

De asemenea, potrivit fizicienilor, particula are o caracteristică aparte: apare și dispare aproape instant, existând doar o fracțiune extrem de mică de secundă.

„Aceasta este doar prima dintre numeroasele descoperiri pe care le așteptăm să le obținem cu noul detector LHCb”, a declarat prof. Tim Gershon de la Universitatea din Warwick, care va prelua conducerea internațională a LHCb în luna iulie.

„Capacitatea îmbunătățită de detectare ne-a permis să descoperim particula după doar un an, în timp ce nu am reușit să o observăm în zece ani de date colectate cu LHCb-ul inițial”, a mai adăugat acesta.

Large Hadron Collider (LHC) este cel mai mare accelerator de particule din lume. Sistemul se află lângă Geneva, la 90 de metri sub pământ, într-un tunel circular de 27 de kilometri, săpat la graniţa dintre Elveţia şi Franţa.

Recent, un robot de dimensiunea unui șoarece a fost dezvoltat pentru a-l inspecta.

Robotul, numit „PipeINEER”, are o lățime de doar 3,7 centimetri și se poate deplasa autonom prin conductele foarte înguste ale acceleratorului, care se întinde pe aproximativ 27 de kilometri.

Proiectul este unic în lume, iar recent dezvoltatorii dispozitivului au primit un premiu important în domeniul ingineriei.