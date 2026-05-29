Imagine uimitoare surprinsă în spațiu. Un astronaut a fotografiat aurora boreală deasupra Pământului de la bordul ISS

1 minut de citit Publicat la 23:45 29 Mai 2026 Modificat la 23:55 29 Mai 2026

Fotografia a fost realizată printr-un hublou al modulului japonez „Kibo”, în timpul misiunii SpaceX Crew-11. Foto: X / Kimiya Yui

Astronautul japonez Kimiya Yui a surprins o imagine spectaculoasă de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), oferind o perspectivă rară asupra Pământului, aurorelor și spațiului cosmic într-un singur cadru impresionant, potrivit Space.

Fotografia a fost realizată printr-un hublou al modulului japonez „Kibo”, în timpul misiunii SpaceX Crew-11, pe care Yui a încheiat-o după aproape cinci luni petrecute pe ISS.

În imagine se poate vedea o parte a stației spațiale, panourile sale solare și marginea luminoasă a atmosferei terestre, colorată de aurore roșii și verzi. Dincolo de acestea se întinde spațiul profund, presărat cu stele și formațiuni cosmice vizibile extrem de rar într-un astfel de cadru.

Astronautul a explicat că fotografia a fost posibilă datorită unei orientări neobișnuite a Stației Spațiale Internaționale, când partea frontală și cea din spate ale stației au fost inversate față de direcția normală de deplasare.

„Este o priveliște foarte rară”, a scris Yui într-o postare publicată pe platforma X.

Pe lângă aurore și atmosfera Pământului, fotografia surprinde și Alpha Centauri, unul dintre cele mai apropiate sisteme stelare de Sistemul Solar. De asemenea, se poate observa nebuloasa întunecată Coalsack, constelația Crucea Sudului și steaua Eta Carinae.

Kimiya Yui a descris imaginea ca pe o scenă care transmite profunzimea Universului, de la rama ferestrei aflate la doar câțiva centimetri de cameră, până la panourile solare și vastitatea spațiului cosmic din fundal.

„Această compoziție pare să simbolizeze viitorul în care omenirea va explora tot mai departe Universul”, a spus astronautul.

Misiunea Crew-11 i-a avut la bord, alături de Yui, pe astronauții NASA Zena Cardman și Michael Fincke, precum și pe cosmonautul rus Oleg Platonov.