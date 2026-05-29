Inteligenţa Artificială a companiei OpenAI a rezolvat problema distanței unitare în plan, o enigmă matematică veche de 80 de ani

3 minute de citit Publicat la 22:53 29 Mai 2026 Modificat la 22:53 29 Mai 2026

Inteligenţa Artificială a companiei OpenAI a rezolvat problema distanței unitare planare. Sursa foto: captură YouTube

OpenAI susține că un model intern AI a descifrat problema distanței unitare în plan, propusă pentru prima dată în anii 1940. Cea mai recentă tentativă de rezolvare a problemei datează din 1984, notează Live Science. Cercetătorii umani au verificat şi ei rezolvarea şi au ajuns la o concluzie.

Un model AI a rezolvat o problemă matematică veche de 80 de ani, o realizare considerată extraordinară pentru capacitatea matematică a Inteligenţei Artificiale.

Problema distanței unitare în plan, expusă pentru prima dată de matematicianul maghiar Paul Erdős în 1946, pune o întrebare aparent simplă: Care este numărul maxim de perechi de puncte care pot exista la o unitate distanță pe un plan bidimensional? Erdős a susținut că acest număr ar crește puțin mai repede decât numărul de puncte.

Cea mai precisă limită superioară umană a problemei a fost stabilită pentru prima dată în 1984. Dar săptămâna trecută, OpenAI a anunțat că un model intern de inteligență artificială a rezolvat problema, găsind un grup de aranjamente care au depășit limita stabilită de Erdős.

Poate mai important, laboratorul de inteligență artificială a susținut că modelul de raționament cu scop general pe care l-a folosit nu a fost antrenat în mod specific pentru problemă sau chiar deloc în matematică.

„Această demonstrație reprezintă un moment de cotitură pentru comunitățile de matematică și inteligență artificială. Marchează prima dată când o problemă deschisă proeminentă, centrală pentru un subdomeniu al matematicii, a fost rezolvată autonom de către inteligența artificială”, au scris reprezentanții companiei în postare.

Succesul oferit modelului intern al companiei poate fi vizualizat în lucrarea de cercetare însoțitoare. În aceasta, oamenii de știință de la OpenAI au declarat că modelul a folosit o abordare complet nouă pentru a înlocui o teorie funcțională asociată de obicei cu problema distanței unitare planare.

„Aceste idei erau bine cunoscute de teoreticienii numerelor algebrice, dar a fost o mare surpriză că aceste concepte au implicații pentru problemele geometrice”, au adăugat reprezentanții OpenAI în postare.

Premieră pentru OpenAI

OpenAI a declarat că rezultatul marchează prima dată când IA a rezolvat autonom o problemă deschisă într-un domeniu. Cu toate acestea, probabil după reacții negative la afirmațiile anterioare conform cărora tehnologia ar înlocui oamenii, compania a subliniat, de asemenea, că tehnologia este destinată să îmbunătățească munca matematicienilor, nu să o înlocuiască.

Matematicieni externi, umani, au fost rugați să revizuiască și să confirme rezultatele și au scris o lucrare însoțitoare pentru a explica contextul în care IA a ajuns la concluzia sa.

„Deși demonstrația originală produsă de inteligența artificială a fost complet validă, aceasta a fost îmbunătățită semnificativ de cercetătorii umani de la OpenAI și de numeroșii alți matematicieni implicați în prezenta lucrare”, a scris în lucrarea însoțitoare Thomas Bloom, matematician la Universitatea din Manchester, care se ocupă de site-ul web dedicat problemelor Erdős. „Omul joacă în continuare un rol vital în discutarea, asimilarea și îmbunătățirea acestei demonstrații, precum și în explorarea consecințelor acesteia.”

Cu toate acestea, reacțiile matematicienilor la rezultat au fost în mare parte elogioase. „Nu există nicio îndoială că soluția la problema distanței unitare este o piatră de hotar în matematica inteligenței artificiale: dacă un om ar fi scris lucrarea și ar fi trimis-o la Annals of Mathematics și mi s-ar fi cerut rapid o opinie, aș fi recomandat acceptarea fără nicio ezitare”, a scris Tim Gowers, profesor de matematică la Universitatea din Cambridge, în lucrarea însoțitoare.

„Nicio demonstrație anterioară generată de inteligența artificială nu s-a apropiat de acest lucru.”

Postarea pe blogul OpenAI a sugerat că rezultatul depășește problema distanței unitare planare, servind ca o dovadă a conceptului care demonstrează că AI poate fi aplicată mai mult în „cercetările de frontieră”.

Rămâne de văzut dacă acest lucru se va confirma. În octombrie anul trecut, reprezentanții OpenAI, inclusiv managerul Kevin Weil și directorul executiv Sebastien Bubkeck, au susținut că GPT-5 a rezolvat 10 probleme nerezolvate anterior identificate de Erdős în matematică și a făcut progrese în alte 11.

Bubkeck a revenit asupra acestei afirmații și și-a șters postarea inițială după ce experții, inclusiv Bloom, au subliniat că problemele fuseseră deja rezolvate de matematicieni umani.