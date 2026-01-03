Prețul aluminiului a depășit 3.000 de dolari pe tonă. Și cuprul e în creștere

Aluminiul a crescut cu 0,7%, ajungând la 3.015,50 dolari pe tonă, o a treia şedinţă de creştere consecutivă. Foto: Profimedia Images

Cotaţia aluminiului a trecut vineri peste pragul de 3.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată în ultimii trei ani. Din cauza temerilor referitoare la diminuarea ofertei, precum şi a pariurilor pe termen lung privind evoluţia cererii, aluminiul s-a alăturat altor metale de bază ce au înregistrat recent creşteri importate, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.



Plafonarea capacităţilor de producţie din China şi constrângerile impuse producţiei europene din cauza preţurilor mai mari la electricitate au redus stocurile globale de aluminiu, în timp ce perspectivele cu privire la cerere din partea sectoarelor construcţii şi energie regenerabilă rămân robuste. Pe parcusul anului trecut, cotaţiile futures la aluminiu au urcat cu 17%, cea mai mare creştere anuală de după 2021.



De asemenea, preţul cuprului şi-a reluat vineri creşterea, după cel mai mare câştig anual de după 2009, pe fondul ofertei reduse, în timp ce cotaţia nichelului a crescut după ce firma PT Vale Indonesia a oprit mineritul, ca urmare a întârzierilor autorităţilor în a aproba un plan de lucru.

Cu toate acestea, compania a declarat că se aşteaptă să primească aprobările necesare în curând şi că este puţin probabil ca întârzierea să îi afecteze sustenabilitatea operaţională. Întârzierile sunt obişnuite în ţara din Asia de Sud-Est, dar traderii se concentrează pe ofertă după ce Indonezia a declarat că intenţionează să reducă producţia de nichel în acest an.



Preţul cuprului a atins o serie de maxime istorice graţie unei creşteri explozive la sfârşitul anului, ceea ce îl face cel mai performant dintre cele şase metale industriale cotate la Bursa de Metale din Londra (LME). Minele din Indonezia dinspre Chile şi Republica Democrată Congo au suferit accidente în 2025, în timp ce preocupările legate de tarifele vamale i-au determinat pe comercianţi să îşi mărească livrările către SUA.



Principalul sindicat de la o mină operată de Capstone Copper Corp în nordul Chile a început vineri o grevă, în condiţiile în care sindicaliştii insistă pentru o cotă mai mare din profitul generat de preţurile record.



Vineri, cotaţia cuprului la bursa LME a crescut cu 0,4%, încheind şedinţa la 12.469,50 dolari pe tonă.



Aluminiul a crescut cu 0,7%, ajungând la 3.015,50 dolari pe tonă, o a treia şedinţă de creştere consecutivă. Nichelul a urcat cu 1%, după ce în luna decembrie 2025 a înregistrat cea mai mare creştere lunară de după luna aprilie 2024.