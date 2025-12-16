Ar putea atinge „noi maxime stratosferice”. Metalul roșu este deja considerat un indicator al puterii economice

Prețurile cuprului au crescut vertiginos în acest an, atingând de mai multe ori recordul. Această tendință de creștere ar urma să continue și în 2026. FOTO: Getty Images

Prețurile cuprului au crescut vertiginos în acest an, atingând de mai multe ori recordul, din cauza problemelor din aprovizionare și a temerii legate de taxele vamale impuse de SUA, care au dus la o creștere a cererii. Această tendință de creștere ar urma să continue și în 2026, scrie CNBC.

Analiștii de la Citi se așteaptă ca prețurile acestui metal să crească vertiginos pe fondul unei cereri mai mari, susținute de tranziția energetică și sectorul inteligenței artificiale. Electrificarea, extinderea rețelelor de energie și construcția de centre de date necesită cantități mari de cupru pentru cablaje, transmisia energiei electrice și infrastructura de răcire.

Conform Citi, deficitele de cupru prognozate ar trebui să contribuie la creșterea prețurilor. Brokerajul estimează că prețul cuprului va ajunge la 13.000 de dolari pe tonă la începutul anului 2026, iar în al doilea trimestru al anului viitor ar putea atinge chiar 15.000 de dolari pe tonă.

În aceeași linie, CEO-ul Avatar Commodities, Andrew Glass, estimează că prețurile cuprului vor atinge „noi maxime stratosferice”, mai ales pe măsură ce continuă depozitarea în SUA, ceea ce reduce disponibilitatea internațională.

Strategistul ING pentru mărfuri, Ewa Manthey, care se așteaptă ca prețurile să ajungă la 12.000 de dolari pe tonă în al doilea trimestru al anului viitor, a afirmat că prețurile mai mari ale cuprului vor pune presiune pe marjele de profit din sectoarele dependente de energie. Prețurile spot ale cuprului, considerate un indicator principal al sănătății economiei globale, au atins un nou nivel maxim vineri, ajungând la 11.816 dolari pe tonă pe Bursa de Metale din Londra, iar contractele futures pe trei luni s-au încheiat la 11.515 dolari.

Prețurile spot ale cuprului LME, considerate un punct de referință global, au crescut cu aproximativ 36% de la începutul anului și au avansat cu 9% în ultima lună. „Mare parte din tensiune este legată de teama de taxe în SUA privind livrările de cupru rafinat,” a declarat Natalie Scott-Gray, analist senior pe metale la StoneX, referindu-se la aprovizionarea cu cupru din afacerea internațională.

Datele furnizate de firma globală de servicii financiare arată că livrările de cupru rafinat către SUA au crescut cu aproximativ 650.000 de tone în acest an, iar stocurile din țară au ajuns la aproximativ 750.000 de tone. Având în vedere că prețurile cuprului în SUA sunt mai mari decât în alte părți ale lumii, comercianții au un motiv puternic pentru a trimite cantități mari de cupru în țară, a mai spus Scott-Gray.

Prețul cuprului pe Bursa de Metale din Londra a fost ultima dată tranzacționat la aproximativ 11.515 dolari pe tonă pentru livrarea în trei luni, iar contractele futures pe COMEX din SUA pentru livrarea din martie erau la aproximativ 11.814 dolari pe tonă.

O pondere tot mai mare din stocurile de cupru LME a fost, de asemenea, legată de „garanțiile anulate”, ceea ce înseamnă că metalul a fost rezervat pentru livrarea fizică de către alți cumpărători și efectiv nu mai este disponibil pe piață, ceea ce amplifică temerile unei presiuni suplimentare asupra aprovizionării. â

Într-o notă publicată miercuri, Deutsche Bank a caracterizat anul 2025 ca fiind „un an extrem de perturbat”, cu întârzieri în producție care au forțat mai mulți mari producători să reducă prognozele de producție. În ultima săptămână, mai mulți producători au redus producția de cupru pe 2026 cu aproximativ 300.000 de tone, conform datelor compilate de Deutsche Bank.

Gigantul din domeniul comerțului cu mărfuri Glencore și-a redus prognoza de producție pentru 2026 într-o marjă de 810.000 de tone până la 870.000 de tone din cauza scăderii aprovizionării de la principala mină din Chile, Collahuasi, pe care o deține împreună cu Anglo American. Grupul minier Rio Tinto se așteaptă, de asemenea, ca producția de cupru să scadă anul viitor între 800.000 și 870.000 de tone, potrivit Reuters, comparativ cu prognoza de anul acesta între 860.000 și 875.000 de tone.