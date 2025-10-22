Va urma o criză ca în 2008? Guvernatorul Băncii Angliei avertizează că două falimente din SUA pot fi ”clopotul de alarmă”

Prăbușirea a două companii americane ar putea fi un indiciu privind riscuri mai ample în sistemul financiar, a avertizat guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey. FOTO: Getty Images

Prăbușirea a două companii americane ar putea fi un indiciu privind riscuri mai ample în sistemul financiar, a avertizat guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, care a adăugat că au început să bată „clopotele de alarmă”. Oficialul a declarat în fața unei comisii a Camerei Lorzilor că cele două falimente trebuie tratate „foarte serios”, el făcând o paralelă directă cu criza financiară din 2008, scrie BBC.

Bailey a spus că nu e clar dacă cele două cazuri sunt incidente izolate sau sunt semne timpurii ale unui pericol iminent. Totodată, acesta a anunțat că Banca Angliei intenționează să deruleze un „test de stres” pentru firmele care oferă împrumuturi direct companiilor sau finanțează proiecte sau afaceri.

Falimentul First Brands și Tricolor a ridicat semne de întrebare privind calitatea tranzacțiilor din piața creditelor private, acolo unde companiile se împrumută de la entități non-bancare.

„Nu vreau să par prea alarmist în acest moment, dar există multe lucruri pe care încă nu le știm despre First Brands și Tricolor”, a spus Andrew Bailey. Întrebarea esențială este: sunt aceste cazuri izolate sau sunt un semn că se întâmplă ceva fundamental în sectorul finanțelor și al activelor private? Este o întrebare pe care trebuie să o luăm foarte în serios.”

Guvernatorul a atras atenția și asupra modului în care sunt structurate unele credite private, observând un trend care amintește de perioada premergătoare crizei din 2008: „Începem să vedem ceea ce se numea pe vremuri „felierea și tranșarea” structurilor de credit. Pentru cei care au fost implicați înainte de criza financiară, aici încep să sune alarmele.”

Referindu-se la tonul optimist care domina piețele înainte de 2008, Bailey a subliniat că, la acea vreme, creditele ipotecare erau considerate prea puțin importante pentru a genera un risc sistemic, „o evaluare complet greșită”, după cum a spus acesta.

Avertismente asemănătoare au venit și din mediul bancar american. Săptămâna trecută, Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, a spus că falimentele celor două firme din SUA ar putea fi doar începutul: „Radarul meu se activează când văd astfel de lucruri. Probabil nu ar trebui să spun asta, dar dacă vezi un gândac, cel mai probabil sunt mai mulți.”

În fața aceleiași comisii parlamentare, Sarah Breeden, viceguvernator al Băncii Angliei pentru stabilitate financiară, a confirmat că instituția va analiza atent sectorul finanțărilor private: „Vedem vulnerabilitățile. Vedem paralele cu criza financiară globală.”