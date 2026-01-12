Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele

Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia FOTO: NRK

O descoperire neobișnuită a avut loc în orașul Sandnes, din sud-vestul Norvegiei, unde un sac plin cu bani a fost găsit îngropat în pământ în timpul unor lucrări de excavare. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca suma să ajungă la milioane de coroane norvegiene și investighează dacă banii ar putea proveni din celebrul jaf Nokas din 2004.

Potrivit postului public NRK, poliția a fost alertată marți, în jurul orei 14:00, după ce muncitorii care efectuau săpături pe strada Oalsgata au descoperit un sac negru de gunoi ascuns la mică adâncime sub pământ. În interior se aflau mai multe pungi de cumpărături pline cu bancnote.

„Numerarul trebuie manipulat cu mare grijă, astfel încât să nu fie deteriorate eventuale probe. Este foarte posibil să fie vorba de câteva sute de mii de coroane, poate mai mult sau mai puțin”, a declarat miercuri după-amiază pentru NRK șeful operațional al poliției, Roger Litlatun.

Ulterior, un alt lider operațional, Victor Fenne-Jensen, a confirmat că nu este exclus ca suma să fie mult mai mare. Întrebat dacă ar putea fi vorba de milioane de coroane, acesta a răspuns scurt: „Este posibil”.

Banii, preluați de poliție și analizați de Kripos

Poliția s-a deplasat imediat la fața locului, a preluat banii și a deschis un dosar penal. În prezent, suma se află în custodia autorităților, iar ancheta este desfășurată în colaborare cu Kripos, structura națională de investigații criminale din Norvegia.

Autoritățile nu au oferit informații despre vechimea bancnotelor și nici despre valoarea exactă a sumei descoperite. De asemenea, poliția refuză să facă publice alte detalii, invocând necesitatea protejării anchetei în curs.

„În acest moment nu avem nicio indicație clară privind proveniența banilor”, a precizat poliția.

Cu toate acestea, Victor Fenne-Jensen a declarat că este firesc să se ia în calcul o origine ilegală: „Atunci când o sumă atât de mare de numerar este îngropată și ascunsă în acest mod, este natural să presupunem că provine dintr-o faptă penală. Totuși, nu putem trage concluzii înainte de finalizarea investigației”.

El a mai adăugat că, deși poliția mai descoperă ocazional bani îngropați, acest caz este ieșit din comun. „Nu cunosc vreun alt caz în care să fi confiscat o sumă atât de mare care să fi fost ascunsă sau îngropată”, a spus acesta.

Ipoteza legăturii cu jaful Nokas din 2004

Speculațiile privind o posibilă legătură cu jaful Nokas au apărut rapid. Even Vike, manager de proiect în cadrul Consiliului Județean Rogaland, a oferit detalii despre momentul descoperirii.

„Operatorul excavatorului a fost calm și a oprit imediat utilajul când au apărut banii. Nu a atins sacul”, a declarat Vike.

Potrivit acestuia, banii se aflau chiar sub suprafața solului, la o adâncime de cel mult jumătate de metru. Majoritatea bancnotelor erau de 200 și 500 de coroane, existând și câteva bancnote de 1.000 de coroane.

„Este imposibil de spus despre ce sumă este vorba”, a adăugat Vike.

Imaginile transmise de NRK arată clar bancnote de 200 și 500 de coroane. Bancnota de 200 pare să fie din seria aflată în circulație între 1994 și 2018, iar cea de 500 din seria valabilă între 1999 și 2019 — perioadă care include și anul 2004, când a avut loc jaful Nokas, unul dintre cele mai mari din istoria Norvegiei.

„Suntem foarte curioși să aflăm de unde provin banii. Aceste bancnote erau în circulație la momentul jafului Nokas, dar dincolo de acest fapt nu avem alte informații”, a spus Vike.

Poliția rămâne rezervată

În ciuda speculațiilor, poliția subliniază că, în prezent, nu există dovezi concrete care să lege suma descoperită de jaful Nokas.

„Deocamdată, nu există informații care să conecteze această descoperire de acel caz specific”, a declarat Victor Fenne-Jensen.

Autoritățile afirmă că vor face publice mai multe informații doar după ce investigațiile vor avansa suficient pentru a permite concluzii clare privind proveniența banilor.

Jaful de la Nokas, considerat cel mai mare jaf armat din istoria țării

Jaful de la Nokas a avut loc pe 5 aprilie 2004, la depozitul de numerar al companiei Nokas din Stavanger, Norvegia, și este considerat cel mai mare jaf armat din istoria țării. Hoții au furat aproximativ 57 de milioane de coroane norvegiene (aproape 5 milioane de euro), folosind arme de foc și explozibili, iar în timpul intervenției a fost ucis un polițist.

Cazul a șocat opinia publică norvegiană atât prin amploarea sumei, cât și prin nivelul de violență, neobișnuit pentru Norvegia. Deși mai mulți autori au fost condamnați, o parte din bani nu a fost niciodată recuperată.