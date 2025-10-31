Neo devine primul robot umanoid din lume pentru treburi casnice lansat pe piață. Ciudat e că ar putea veni „la pachet” cu un om

Neo, primul robot umanoid din lume pentru treburi casnice lansat pe piață. Sursa foto: X1 Tech

După aproximativ un deceniu de muncă, compania de robotică din Palo Alto, 1X, este aproape gata cu Neo, un robot umanoid creat pentru a te ajuta cu treburile casnice și alte sarcini din gospodărie. Acesta va fi livrat anul viitor, iar americanii pot deja să-l precomande pentru a-l cumpăra direct sau să plătească o taxă lunară de abonament.

Neo e promovat ca fiind capabil să se deplaseze prin casă (inclusiv să urce scări) și să gestioneze autonom o serie de sarcini casnice. De asemenea, poate vedea lucruri și răspunde la întrebări având în vedere cine și ce se află în locuința ta, poate aduce obiecte la cerere și se poate încărca singur atunci când rămâne fără energie, potrivit News Atlas.

Echipa de marketing a 1X s-a străduit să facă acest robot să arate cât mai natural posibil.

Ideea principală din spatele acestui robot menajer, conform celor de la 1X, este de a oferi familiilor mai mult timp liber. Deși va putea gestiona autonom o gamă de sarcini imediat ce va fi livrat anul viitor, va învăța continuu să se adapteze nevoilor tale și să preia sarcini mai diverse prin actualizări de software în timp.

Veți putea programa o listă de sarcini dintr-o aplicație de pe telefonul vostru sau pur și simplu să-i spuneți lui Neo ce trebuie făcut prin casă. Comenzile pot fi specifice, cum ar fi „golește mașina de spălat vase” și „deschide ușa” (nu uita să îți informezi oaspeții despre prezența robotului înainte), sau mai generale, cum ar fi „organizează holul” și „curăță dormitorul”.

Neo ar putea veni la pachet cu un om din companie care va folosi ochii robotului și va vedea direct în casa clienților

Este de menționat că, inițial, munca lui Neo nu va fi perfectă. Soluția companiei pentru asta este să operezi Neo de la distanță în „Mod Expert”, în care cineva de la companie – un om – va supraveghea robotul și îl va ghida prin sarcina de făcut până când aceasta este finalizată, ajutând robotul să învețe pașii necesari pe măsură ce își face treaba. Asta înseamnă că cineva va putea vedea prin ochii robotului tău în casa ta.

1X afirmă că, dacă cumperi un Neo – în special unul dintre primele unități – trebuie să fii deschis la faptul că compania va colecta toate tipurile de date prin robot pentru a îmbunătăți capacitățile sale. Acest lucru se va face conform termenilor tăi, în sensul că persoanele aflate în câmpul vizual al robotului vor fi blurate în fluxul video al camerei sale, iar acesta nu va pătrunde în zonele restricționate stabilite de tine în casă.

Cum funcționează robotul umanoid pentru casă Neo

Neo are o înălțime de 1,67 m, cântărește 30 kg și funcționează 4 ore înainte de a trebui să se încarce. Are patru microfoane, trei difuzoare și două camere de 8 megapixeli pentru a auzi, vorbi și vedea.

O serie de motoare cu densitate mare de torsiune sunt utilizate pentru a permite tendonilor să se miște și să ridice obiecte cu precizie, iar mâinile sale sunt dotate cu o dexteritate de nivel uman, având 22 de grade de libertate.

Poate ridica obiecte de până la 70 kg și poate transporta până la 25 kg.

Toate acestea sunt acoperite cu un corp moale realizat din structuri personalizate din polimer 3D cu plasă și îmbrăcat în țesătură lavabilă la mașină.

Există și o cantitate semnificativă de inteligență artificială care pune în mișcare mișcările sale și îi permite să înțeleagă ce vede și aude. 1X afirmă că Neo funcționează la un nivel de zgomot de 22 dB, mai puțin decât un frigider obișnuit.

„L-am încercat și a devenit ciudat”

Joanna Stern de la Wall Street Journal a avut ocazia să vadă versiunea curentă a Neo și a constatat că acesta nu era încă pregătit pentru a face multe lucruri autonom.

„Am încercat primul robot umanoid pentru casă și a devenit ciudat”, a spus ea.

În videoclipul WSJ, poți observa cât de mult timp i-a luat să finalizeze sarcini simple, cât de nesigur părea atunci când încărca mașina de spălat vase cu pahare pe parcursul a cinci minute și cum a avut nevoie de un teleoperator pentru a face majoritatea lucrurilor. Toate acestea vor fi perfecționate înainte de livrare – întrebarea este în ce măsură.

Dacă ești în Statele Unite, poți precomanda Neo lăsând un avans de 200 USD. Poți opta să plătești 20.000 USD pentru a cumpăra un Neo, sau să te abonezi la un plan lunar de 499 USD. Este disponibil în culorile Tan, Gray și Dark Brown. Robotul va ajunge pe alte piețe începând cu anul 2027.