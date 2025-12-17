Nicuşor Dan a primit doar "10-12" cereri de la magistraţi pentru consultările de luni. Dacă se tem, "vor fi şi întâlniri private"

„Al doilea lucru este că trebuie să separăm faptele de opinii”, a mai declarat Nicușor Dan / Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Londra, într-o conferinţă de presă, că a primit doar 10-12 solicitări din partea magistraţilor pentru a participa la consultările pe care le-a convocat pentru luni, după scandalul generat de documentarul Recorder.

"Ieri dimineață erau în jur de 10-12 solicitări pentru participarea la discuție şi vreo 50 de documente despre situaţia din Justiţie”, a spus el.

„Invitația pentru luni dimineață a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate. Eu am subînțeles că e publică, e posibil să fie oameni care să nu dorească să fie publică, și vor exista și întâlniri private.

Eu vreau să fie o dezbatere în societate pe situația Justiției”, a mai adăugat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a mai adăugat că va merge la ședințele CSM în momentul în care va avea un raport complet pe situația din justiție şi că problemele cele mai mari în Justiție sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la instanțe superioare. „O să vedem vinovății, dacă sunt, dacă sunt, mă voi exprima public”, a mai adăugat acesta.

Președintele a fost întrebat dacă se impun demiteri sau demisii pentru toate aceste probleme.

„În primul rând, e o chestiune importantă când ai o mie de magistrați, din șapte mii, care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Și de asta, după cum știți, am programat o întâlnire imediat ce voi fi în țară, luni dimineață, cu magistrații care vor să exprime public probleme cu privire la sistemul de justiție. De asemenea, colegii au primit deja multe materiale care se referă la subiectul ăsta, ăsta e primul lucru.

Al doilea lucru este că trebuie să separăm faptele de opinii, adică discutăm de sistemul de justiție intuitiv, aș spune, și am spus asta cu mai multe ocazii, că sunt probleme, sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovări pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la instanțe superioare. Numai că lucrurile astea trebuie probate, adică nu este o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare.

Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate și asta vom face în măsura în care există acuzații vom solicita materiale, materiale, materiale, până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută. Deci, această este o chestiune, care, în opinia mea, va dura de ordinul a două, trei luni.

Mai departe o să vedem vinovății. Dacă sunt, mă voi exprima public, și mai departe e chestiunea de demisie dintr-o funcție care eu am atribute numai pe pozițiile de consilieri prezidențiali și de stat. Pe poziții care nu sunt în subordinea directă a președintelui e o chestiune de societate și de respectivele instituții”, a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri, la Londra.

De asemenea, el a mai fost întrebat despre schimbările care vor avea loc în Justiție, așa cum a precizat marți seara românilor care l-au așteptat în fața Ambasadei României de la Londra și l-au întrebat dacă vor fi modificate legile justiției pentru a îndrepta neregulile din sistem.

„Fără discuție. Exact cum v-am spus, va fi o analiză temeinică și din această analiză temeinică vor rezulta niște fapte dovedite. Cum am spus, în opinia mea, problemele cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare, dar lucrurile astea trebuie dovedite”, a mai adăugat președintele Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a lansat, joi, 11 decembrie, un apel public către întreg corpul magistraților, după ce peste 200 de judecători și procurori au semnalat probleme de integritate în sistemul judiciar.

Șeful statului a anunțat o consultare deschisă, fără limită de timp, dedicată exclusiv acestor sesizări.