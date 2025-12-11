Nicușor Dan intervine în scandalul din Justiție: Invit toți magistrații care vor să reclame probleme la o discuție, luni, 22 decembrie

Foto: Inquam Photos/George Călin

Președintele României, Nicușor Dan, a lansat, joi, un apel public către întreg corpul magistraților, după ce peste 200 de judecători și procurori au semnalat probleme de integritate în sistemul judiciar. Șeful statului anunță o consultare deschisă, fără limită de timp, dedicată exclusiv acestor sesizări.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a scris președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook, în urmă cu puțin timp.

În aceeași postare, Nicușor Dan îi cheamă pe toți magistrații care vor să semnaleze probleme din interiorul sistemului la o întâlnire ce va avea loc luni, 22 decembrie, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Președintele subliniază că va fi „o discuție fără limită de timp” și îi invită pe cei interesați să se înscrie la adresa dedicată.

„Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected]”, mai scrie acesta.

În paralel, președintele cere documente, note sau relatări scrise privind problemele reclamate, acestea putând fi asumate sau trimise în mod anonim: „Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected]. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”.