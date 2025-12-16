Nicuşor Dan susţine că sistemul judiciar nu trebuie „cedat” zonei politice: „Justiţia trebuie să se autoguverneze”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus marţi că nu este adeptul "cedării sistemului judiciar către zona politică". El a subliniat, într-o conferinţă de presă, că "sistemul de Justiţie trebuie să se autoguverneze". El a adăugat că, "în esenţă", există două componente: "administrarea sistemului din interior" şi "componenta legislativă, care presupune anumite modificări".

"După cum știți, am anunțat pentru luni o discuție cu magistrații, cu reprezentanții care doresc să sesizeze probleme din Justiție. Există, în esență, două componente, dacă nu chiar trei.

Prima este administrarea sistemului din interior, iar eu îmi mențin opinia că aceasta este cea mai importantă. În momentul de față există structuri alese, atât la nivelul CSM, cât și al instanțelor, iar aici este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistrați să ajungă în structurile de conducere.

Pe de altă parte, există și o componentă legislativă, care presupune anumite modificări, pe care le vom face atunci când va exista un acord în acest sens", a spus Nicuşor Dan.

"Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judiciar către zona politică. Sistemul de justiție trebuie să se autoguverneze", a subliniat Preşedintele României.

În documentarul "Justiţie capturată", publicat de Recorder săptămâna trecută, mai mulți magistrații, unii sub protecția anonimatului, au făcut dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), ÎCCJ sau CSM.

A doua zi, la conferința de presă a CAB, menită să demonteze acuzațiile din documentar, o judecătoare, Raluca Moroșanu, a înfruntat conducerea CAB și a declarat că acesta a spus adevărul, iar cine susține contrariul minte.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au negat acuzațiile din documentarul Recorder și au denunțat o campanie de "destabilizare" a sistemului de justiție.

Președintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a acuzat joi, într-o conferință de presă după difuzarea documentarului Recorder că este "cea mai gravă mistificare sunt alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completelor".

La scurt timp, Nicușor Dan a lansat un apel public către întreg corpul magistraților, după ce peste 200 de judecători și procurori au semnalat probleme de integritate în sistemul judiciar. Șeful statului a anunțat o consultare deschisă, fără limită de timp, dedicată exclusiv acestor sesizări.

În paralel, au început și protestele. Sute de oameni au ieșit în stradă în București, dar și în alte mari orașe, pentru a cere demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag.