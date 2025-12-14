A cincea noapte de proteste pentru independența justiției. Peste o mie de oameni s-au adunat la București și la Cluj

Publicat la 21:35 14 Dec 2025

Protestatari în marș spre Piața Victoriei (în zona Pieței Romane, duminică, 14 decembrie 2025). Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Peste o mie de oameni au participat, duminică seară, la protestul „Împreună pentru Justiție”. Coloana de manifestanţi care a mărşăluit de la Fântâna de la Universitate până în Piaţa Victoriei a fost deschisă de câţiva protestatari purtând două pancarte albe inscripţionate cu mesajele „Justiţie fără telefoane” şi „Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia! Revocare”.

Alte pancarte au purtat mesaje precum: „Toţi pentru justiţie”, „Justiţie capturată, /O vrem eliberată”, „Justiţia asigură protecţie pentru corupţi”, „Justiţie independentă”.

Mulţimea scandează „Justiţie, nu corupţie”, „Afară, afară/ Cu mafia din ţară”, „PSD şi PNL, aceeaşi mizerie”, „PSD, ciuma roşie”.

Drapele de mari dimensiuni ale României şi Uniunii Europene sunt desfăşurate de protestatarii care au adus şi o fotografie în mărime naturală a Liei Savonea, înfăţişată afişând mesajul „Asigur protecţie pentru corupţi”.

Manifestanţii cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag.

Aceasta este a cincea seară consecutivă în care oamenii ies în stradă pentru a susţine independenţa justiţiei, în urma dezvăluirilor făcute în documentarul Recorder.

Peste o mie de protestatari și la Cluj

Pe lângă București, peste o mie de persoane au protestat, duminică seară, în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca şi apoi au pornit într-un marş pe mai multe străzi din municipiu.

Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Error, justice not found”, „PNL şi PSD aceeaşi mizerie”, „Jos gheara de pe justiţie”, „Corupţia distruge încrederea”, „Toţi pentru justiţie”, „Demisia Lia Savonea”.

De asemenea, ei au scandat, printre altele, „Deficitul bugetar, la Predoiu-n buzunar”, „Poţi să furi în România, se rezolvă, sună Lia”, „Lia, Lia, Lia, te sună puşcăria”, „Demisia Savonea”, „Nu vrem influenţă, vrem independenţă”, „Curtea e plină de corupţie şi crimă”, „Justiţie curată, ţară respectată”, „Nicuşoare, nu mai sta, apără justiţia”.

Ca urmare a marşului de protest, circulaţia rutieră a fost cu restricţionată parţial pe anumite sectoare de străzi, iar maşinile care treceau pe lângă protestatari claxonau în semn de susţinere a demersului lor.