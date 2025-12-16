CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru șeful DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder

Marius Voineag, procurorul-şef al DNA. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat, marţi, că în cadrul ședinței, convocate după dezvăluirile din documentarul Recorder, a votat, în unanimitate, cele două puncte aflate pe ordinea de zi. Acestea se referă la sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru verificarea activităţii şefului DNA, precum şi la consultarea procurorilor pentru modificarea legilor justiției.

"În cadrul ședinței din data de 16 decembrie 2025, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în unanimitate, următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

1. Sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate în materialul de presă difuzat de publicaţia Recorder;

2. Convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale și procesual penale, precum și a legilor justiției.

Urmează ca hotărârea Secției pentru procurori să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, într-un termen considerat rezonabil.

În ceea ce privește al doilea punct al ordinii de zi, hotărârea va fi transmisă unităților de parchet pentru organizarea adunărilor generale, urmând ca hotărârile să fie transmise către Secție până la data de 15.01.2026.

Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul secției pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiției și comisiilor juridice din cele două camere ale Parlamentului României", a comunicat Secția pentru procurori.

CSM a convocat consultări cu judecătorii, miercuri

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii cheamă judecătorii, miercuri, la consultări pe mai multe teme, printre care delegarea și detașarea, cauzele care influențează durata mare a proceselor și prescrierea faptelor, dar și libertatea de exprimare a judecătorilor, acest ultim subiect având legătură cu decizia CEDO în cazul Danileț, conform Agerpres. Astfel, CSM a anunţat "consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line".

"Având în vedere contextul actual din Justiție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, astfel: pentru data de 17 decembrie 2025, ora 12:30, au fost invitați la sediul Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor, precum și reprezentanții Ministerului Justiției pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar; Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025; Centralizarea și analiza datelor și a concluziilor rezultate, precum și prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025", anunță CSM.