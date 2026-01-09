Ce răspunde armata Elveției pentru Antena 3 CNN, despre avioanele care l-au însoțit pe Nicușor Dan: O oportunitate să mulțumim României

Avionul Spartan al lui Nicușor Dan a fost escortat de două aeronave F-18 elvețiene. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Într-un răspuns transmis Antena 3 CNN, armata elvețiană explică ce s-a întâmplat, miercuri, când avioanele de vânătoare elvețiene au însoțit avionul Spartan al președintelui Nicușor Dan. „Au profitat de această ocazie pentru a mulțumi prin radio delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana”, se arată în răspunsul purtătorului de cuvânt al Armatei, Mathias Volken.

„Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României pentru o scurtă perioadă în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de vânătoare F/A-18.

Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi prin radio delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana. Cu câteva zile mai devreme, Forțele Aeriene Române fuseseră desfășurate pentru transport medical în Elveția.

Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul valoros acordat în transferul pacienților pe calea aerului către spitale specializate din întreaga Europă”, se arată în răspunsul purtătorului de cuvânt al Armatei elvețiene, Mathias Volken.

Președintele României Nicușor Dan a publicat, joi noaptea, înregistrarea convorbirii dintre piloții aeronavei Spartan, cu care s-a deplasat în Franța, și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. În convorbire este menționat că gestul este un semn de recunoștință al Elveției pentru ajutorul acordat de România după tragedia din Crans-Montana.

În înregistrare poate fi auzit controlorul de trafic care le transmite piloților: „Mai târziu veți fi interceptați de către Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre în (situația din) Crans-Montana”.

Convorbirea a fost publicată după ce președintele a fost acuzat de minciună. „A-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris Nicușor Dan.