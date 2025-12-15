Nicușor Dan, despre scandalul din Justiție: Sunt mai multe lucruri pe care le-am auzit informal. Înseamnă că este o problemă gravă

Șeful statului a anunțat o consultare deschisă, fără limită de timp, dedicată exclusiv sesizărilor magistraților la data de 22 decembrie. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat că mesajul său pentru magistrați, în aceste zile de criză în sistemul de Justiție, este că se află în contact cu România, deși în acest moment se află în afara țării, iar la discuția de la Palatul Cotroceni din 22 decembrie sunt așteptate ambele părți să-și spună punctul de vedere. Șeful statului a adăugat că atunci când sute de magistrați acuză nereguli în sistemul de justiție înseamnă că „este o problemă gravă”. Nicușor Dan a mai atras atenția că a avut informații „informale” despre dezvăluirile care au apărut săptămâna trecută „de mai multă vreme”.

Președintele României a dezvăluit că avea informații „informale” despre neregulile din sistemul de justiție „de mai multă vreme”.

„În primul rând, noutatea este că sunt lucruri pe care le-am auzit în format informal de mai multă vreme despre ceea ce se întâmplă în justiție. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun lucrurile astea se întâmplă înseamnă că este o problemă gravă. Care este soluția? În primul rând, lucrurile trebuie structurate și dovedite pentru că și asta e important, apropo de asta la dezbaterile de la Cotroceni toate opiniile sunt primite și într-o direcție și în cealaltă.

Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des și care fac ca Inspecția Judiciară sau procedurile de numire a șefilor de instanțe.... să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare și bineînțeles să avem voința politica să le corectăm”, a spus Nicușor Dan, la Ambasada României la Helsinki, unde s-a întâlnit cu reprezentanții românilor de acolo.

Întrebat care este mesajul său pentru magistrați, Nicușor Dan a răspuns, despre criza din justiție, că este „este o problemă importantă, care mă interesează”.

„În intervalele în care nu am contacte internaționale sunt în contact cu România și cu informațiile care sunt relevante pe subiectul ăsta. După cum știți s-a întâmplat acum să fie mai multe zile în care să se succeadă participări internaționale. Pe 22 decembrie va avea loc o discuție importantă despre justiție, care evident, va continua”, a spus șeful statului.

În documentarul „Justiţie capturată”, publicat de Recorder săptămâna trecută, mai mulți magistrații, unii sub protecția anonimatului, au făcut dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), ÎCCJ sau CSM.

A doua zi, la conferința de presă a CAB, menită să demonteze acuzațiile din documentar, o judecătoare, Raluca Moroșanu, a înfruntat conducerea CAB și a declarat că acesta a spus adevărul, iar cine susține contrariul minte.

„Suntem terorizați”, a spus ea. La câteva ore după aceste declarații, peste 200 de magistrați au precizat că adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au negat acuzațiile din documentarul Recorder și au denunțat o campanie de „destabilizare” a sistemului de justiție.

Președintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a acuzat joi, într-o conferință de presă după difuzarea documentarului Recorder că este „cea mai gravă mistificare sunt alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completelor”.

La scurt timp, Nicușor Dan a lansat un apel public către întreg corpul magistraților, după ce peste 200 de judecători și procurori au semnalat probleme de integritate în sistemul judiciar. Șeful statului a anunțat o consultare deschisă, fără limită de timp, dedicată exclusiv acestor sesizări.

În paralel, au început și protestele. Sute de oameni au ieșit în stradă în București, dar și în alte mari orașe, pentru a cere demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag.