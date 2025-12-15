Nicușor Dan se declară optimist în privința viitorului României: „De la agonie la extaz distanța e scurtă”

Șeful statului a anunțat că are în vedere construcția unui portal prin intermediul căruia românii din Diaspora să poată comunica mai ușor între ei. Foto: captură Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan le-a spus românilor din Finlanda că este optimist în privința viitorului României pe termen lung, chiar dacă pe termen scurt sunt oscilații mari. „De la agonie la extaz distanța e scurtă”, a spus șeful statului, râzând, la Ambasada României la Helsinki.

Președintele Nicușor Dan se află în aceste zile la Helsinki, unde s-a întâlnit și cu reprezentanții comunității de români de acolo. La Ambasada României din Finlanda, șeful statului le-a mulțumit românilor care au venit să-l cunoască pentru că reprezintă țara noastră și i-a asigurat de deschiderea și optimismul său în ceea ce privește viitorul României.

„Diaspora românească e o carte de vizită pentru noi. Sunteți oameni care v-ați integrat în societatea în care trăiți. Multe din ele mult mai competitive decât a noastră. În Finlanda, nu am fost, dar în altele am fost și acolo mi s-a spus dacă e să lucrez cu o firmă de români e bine.

Vă transmit deschidere și optimismul meu cu privire la România. dacă privim pe termen scurt vedem oscilații mari și popor latin, emoțional, de la agonie la extaz distanța e scurtă. Dacă privm însă pe termene mai lungi, în comparație cu vecini de-ai noștri, care nu au avut oportunitatea să intre în Uniune acum 20 de ani, vedem un progres și o maturizare a societății care nu poate să ducă decât înainte”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a anunțat că are în vedere construcția unui portal prin intermediul căruia românii din Diaspora să poată comunica mai ușor între ei.

„Întrebarea fundamentală este cum reușim să colaborăm, să facem ca expertiza pe care dumneavoastră o aveți să fie folosită de societatea noastră, ca dumneavoastră să puteți să folosiți mai bine instituțiile, instrumentele statului român, mai avem până reușim să construim o interfață mai potrivită și sunt deschis la orice fel de idei.

Am avut o discuție cu mai multe asociații ale Diasporei și ne gândeam să facem un portal al tuturor comunităților și reprezentanților ei ca să punem în contact oameni care sunt în diferite locuri și care poate au aceleași preocupări, nevoi, dorințe”, a mai spus președintele României.

Preşedintele României a început luni o vizită în Finlanda, iar marţi are programată participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei.

Întâlnirea care va avea loc la Helsinki a fost convocată de premierul finlandez, Petteri Orpo, şi are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

În prima zi a vizitei, Nicușor Dan a avut pe agendă întrevederi cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, cu premierul Petteri Orpo, cu reprezentanţi ai comunităţiiromâneşti, unde va rosti şi o alocuţiune. Premierul finlandez, Petteri Orpo, a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că grupul ţărilor din Uniunea Europeană situate cel mai aproape de Rusia va începe să lucreze la măsuri concrete ca să consolideze apărarea blocului împotriva vecinului său beligerant din est.

De asemenea, Nicuşor Dan a avut programată o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale.

Două ore mai târziu, liderul de la Cotroceni s-a întâlnit cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, la reşedinţa oficială a acestuia.

Programul zilei de luni s-a încheie la ora 18:15 cu întâlnirea cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Finlanda, la Ambasada României din Helsinki.