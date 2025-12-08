De ce se întorc în România medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România

Mulți dintre românii din diaspora vor să își deschidă afaceri în România. FOTO: Profimedia Images

Tot mai mulți români din diaspora vor să revină acasă, fie că vorbim de medici, alți specialiști sau muncitori calificați, atrași de perspectiva unui loc de muncă stabil și a reintegrării în societate.

Valul de reîntoarceri este alimentat atât de dorul de familie, cât și de percepția că în ultimii ani au crescut investițiile și oportunitățile pe piața muncii din România. Mulți dintre ei vor să își deschidă afaceri în România sau să se angajeze în sectorul privat și public.

Antena 3 CNN a relatat povestea Roxanei, un medic neurolog, de 35 de ani. Soțul ei este medic obstretician. Au făcut rezidențiatul la Luxemburg, apoi au profesat la Londra și în Franța. După aproape 10 ani și numeroase cursuri de perfecționare sunt pregătiți să se întoarcă în România.

“Noi niciodată nu am plecat cu dorința de a nu mai reveni. Poate că ar fi momentul să venim și noi și să contribuim cu ceva și la sănătatea apropiaților noștri. Cu riscul poate de a face un pic mai puțin decât am face aici. Nu pot să fac acest pas, până nu îmi sunt echivalate diplomele. Am trimis din luna februarie la minister diplomele de competențe”, a precizat Roxana pentru Antena 3 CNN.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat pe rețelele sociale că va veni în sprijinul miilor de medici români care vor să se întoarcă în țară și va corecta problemele birocratice cu care se confruntă românii.

“Timp de trei ani de rezidențiat în România s-au adunat frustrări. Mi-aș dori să mă întorc și să aduc o îmbunătățire, să pot să schimb ceva în România. Ce știu e că s-a invetit destul de mult în aparatură medicală prin diferite spitale, chiar în provincie, dar duc lipsă de oameni care să folosească acele aparate”, a povestit Iulian Gîlcă, medic român oncolog, aflat în prezent în Germania.

Asta în condițiile în care, în România, la rezidențiat, domeniile deficitare, precum anestezia şi terapia intensivă ori neurologia, nu au fost printre preferinţele candidaţilor. Criza de astfel de spcialişti îi obligă însă pe bolnavi să parcurgă zeci sau sute de kilometri.

Românii sunt tot mai puțin atrași de viața în străinătate. În anul 2025 s-a înregistrat și cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani al aplicărilor pentru joburile din afara țării. Doar 1,1% din aproape 10 milioane au aplicat pentru locuri de muncă în străinătate.

De ce vor românii din diaspora să revină în țară

Experții spun că schimbările economice determină aceste opțiuni profesionale: “Acest context economic pe care îl regăsim în România se regăsește și în alte țări, și atunci a devenit din ce în ce mai greu și pentru ei să se descurce în afara țării. Poate că țin nevoia să se întoarcă la un mediu cu care sunt mai familiarizați”.

Varianta pe care tot mai mulți români o aleg este să lucreze remote. Din 2020, când s-a instalat pandemia, s-a înregistrat un număr mare de candidați care vor să lucreze pentru angajator din străinătate, dar fără să se mute din România.

Întoarcerea românilor din diaspora în țară ar putea ameliora problemele demografice cu care se confruntă România. Potrivit ultimelor date ale INS, la 1 iulie 2025, faţă de anul trecut în ţara noastră sunt cu 110.000 mai puţine persoane şi asta ne duce la o populaţie totală de 21,6 milioane. Datele de la statistică sunt după domiciliu, deci numărul real al românilor din ţară s-ar putea să fie şi mai mic, având în vedere că mulţi dintre cei plecaţi încă mai figurează cu domiciliul în ţară.