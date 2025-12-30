India susține că a depășit Japonia și a devenit a patra economie a lumii. Acum, vrea să devanseze și Germania

India susține că a devansat Japonia și a devenit a patra economie a lumii. FOTO Getty Images

India susține că a devansat Japonia și a devenit a patra economie a lumii, conform calculelor economice de sfârşit de an publicate luni seara de Guvernul de la New Delhi. Oficialii speră să depăşească și Germania în următorii trei ani.

Cu toate acestea, confirmarea oficială depinde de datele finale care vor fi publicate în 2026, privind Produsul Intern Brut anual, Fondul Monetar Internaţional sugerând că India va depăşi Japonia abia anul viitor.

"India este una dintre marile economii ale lumii cu cel mai rapid ritm de creştere şi este bine poziţionată pentru a menţine acest impuls", se arată în nota de informare economică a Guvernului de la New Delhi, care a fost publicată luni seară.



"Cu un PIB evaluat la 4.180 miliarde de dolari, India a depăşit Japonia pentru a deveni a patra cea mai mare economie a lumii şi este pregătită să detroneze Germania de pe locul trei în următorii doi ani şi jumătate până la trei ani, ajungând la un PIB de 7.300 miliard de dolari până în 2030", se mai arată în documentul menţionat.



Proiecţiile FMI pentru 2026 plasează economia Indiei la 4.510 miliarde de dolari, comparativ cu 4.460 miliarde de dolari pentru PIB-ul Japoniei.

Evaluarea optimistă a oficialilor de la New Delhi vine în ciuda îngrijorărilor economice, după ce Washingtonul a impus în august tarife vamale uriaşe pentru importurile din India, ca reacţie la achiziţiile sale de petrol rusesc.



India susţine că creşterea continuă a economiei sale reflectă "rezistenţa sa în contextul incertitudinilor comerciale globale persistente". Însă alţi indicatori oferă o perspectivă mai puţin optimistă.



În ceea ce priveşte populaţia, India a depăşit China ca ţara cu cea mai mare populaţie în 2023.



PIB-ul pe cap de locuitor al Indiei a fost de 2.694 de dolari în 2024, conform ultimelor cifre ale Băncii Mondiale, de 12 ori mai mic decât cel al Japoniei, de 32.487 de dolari, şi de 20 de ori mai mic decât cel al Germaniei, de 56.103 dolari.



Peste un sfert din cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei au vârste cuprinse între 10 şi 26 de ani, conform cifrelor guvernamentale, iar ţara se luptă deja să creeze locuri de muncă bine plătite pentru milioane de tineri absolvenţi.



"Fiind una dintre cele mai tinere naţiuni ale lumii, povestea creşterii Indiei este modelată de capacitatea sa de a genera locuri de muncă de calitate, care să absoarbă productiv forţa sa de muncă în expansiune şi să ofere o creştere incluzivă şi durabilă", se adaugă în nota publicată luni.



Anul acesta, premierul indian Narendra Modi a anunţat reduceri semnificative ale taxelor pe consum şi a impus reforme ale legislaţiei muncii, după ce în exerciţiul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2025 creşterea economică a Indiei a atins cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani.



India a devenit a cincea cea mai mare economie a lumii în 2022, când PIB-ul său l-a depăşit pe cel al Marii Britanii, potrivit cifrelor FMI.