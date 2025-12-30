„Nu luxul aduce siguranță. Aici avem tot”. Alexandra și Florin s-au întors în țară din Marea Britanie. Ca ei sunt zeci de mii de români

Alexandra și Florin s-au întors în țară din Marea Britanie. Ca ei sunt zeci de mii de români. FOTO colaj Facebook Ferma Emigranți În Grădină/ Getty Images

Aproximativ patru milioane de români au plecat din România după 1989, iar mulți au ales Marea Britanie în căutarea unui viitor mai bun. În 2025 însă, aproape 37.000 de români au părăsit Marea Britanie din cauza costului tot mai ridicat al vieții, a temerilor legate de criminalitate și droguri, precum și a sentimentului de discriminare amplificat după Brexit. Printre cei care au ales să revină în țară sunt și Alexandra Stamate, soțul și cei trei copii ai lor.

Cuplul, care emigrase în Marea Britanie în căutarea unei vieți mai bune, a ajuns să se alăture unui val în creștere de români care s-au întors în ultimii ani în țară.

Românca a povestit pentru Daily Mail că ea și soțul ei, Florin, aveau mari speranțe să se stabilească definitiv atunci când au plecat din România și s-au mutat la Bristol, în 2015. Amândoi au lucrat inițial într-o măcelărie, înainte ca el să devină șofer Uber, iar ea să rămână acasă ca să aibă grijă de cei trei copii ai lor, născuți în Marea Britanie.

„Costul vieții tot creștea, iar creșterea copiilor părea din ce în ce mai solicitantă, financiar și emoțional. Ca multe familii, am devenit mai conștienți și de lucruri precum siguranța și presiunea generală a vieții urbane.”, a povestit Alexandra Stamate. Ea și soțul ei s-au gândit să investească în agricultură, după ce au căpătat experiență cultivând legume în Bristol.

„La țară poate nu avem vitrine pline cu bunătăți scumpe, dar avem beciuri cu borcane, cămări cu gemuri și murături”

Au ajuns să cumpere teren într-un „colț de rai” rural în jurul localității Apold, în județul Mureș, pentru că nu și-ar fi permis niciodată o mică fermă în Regatul Unit.

„Prețurile proprietăților și costurile de zi cu zi din zonele rurale [din Regatul Unit] erau mult peste ceea ce ni se părea sustenabil pe termen lung. Și nu am vrut să împrumut bani de la bănci. Și vremea a jucat un rol. În România am găsit teren la preț accesibil, o climă mai bună pentru viața în aer liber și șansa de a construi o viață la țară care nu ar fi fost realistă pentru noi în Regatul Unit.”, a spus Alexandra Stamate.

Cei doi, care au acum 35 de ani, au plătit doar 6.500 de lire sterline pentru doi acri de teren, care includeau o casă veche, deteriorată, ce avea nevoie de renovări ample, chiar înainte de pandemie, în 2020. Acum cresc capre, porci, găini și albine și cultivă legume și fructe.

Consumă propriile produse și vând, de asemenea, miere, lapte și brânză, în timp ce Alexandra Stamate administrează o pagină populară de Facebook, unde oferă sfaturi despre viața la țară celor 355.000 de urmăritori.

Postările ei au reflectat uneori diferențele dintre vechea viață din Anglia și fericirea pe care o simte odată cu întoarcerea familiei în România.

„La țară poate nu avem vitrine pline cu bunătăți scumpe, dar avem beciuri cu borcane, cămări cu gemuri și murături și hambare cu grâu și porumb. Poate nu ne îmbrăcăm mereu după ultima modă, dar avem mâini muncitoare și mese îmbelșugate. Și, mai presus de toate, avem liniștea pe care o poate avea doar cineva care știe că nu va flămânzi niciodată. Pentru că pământul, animalele și natura nu te lasă la greu dacă ai grijă de ele. În oraș depinzi de rafturile unui supermarket. În sat depinzi de munca ta și de cei dragi. Și asta îți dă libertate. Nu luxul aduce siguranță. Ci simplitatea și pământul. Și aici, la țară, știm că avem tot ce ne trebuie. Iar asta, pentru mine, este cea mai mare bogăție. Dimineața fac focul în sobă. În Regatul Unit porneam încălzirea centrală. Aici simt căldura lemnului și mirosul de fum care îți intră în suflet. Îmi iau laptele direct de la sursă. Nu din supermarket, nepasteurizat, muls cu mâna, cald, plin de viață. Îmi fac propria pâine. Cu maia, cu răbdare, cu mâinile mele. În Regatul Unit cumpăram totul ambalat. Trăiesc în ritmul naturii. În oraș alergi după ceas și program. La țară, viața curge după anotimpuri, după cântatul cocoșului și după apus.”, a povestit ea.

Numărul românilor care părăsesc Regatul Unit este mai mare decât al oricărei alte naționalități din UE, depășindu-i cu mult pe cei 25.000 de polonezi care au plecat din Marea Britanie pentru a se întoarce în patria lor cu taxe mai mici, în anul până în iunie trecut.

De ce sunt nemulțumiți românii din Marea Britanie

Daily Mail a găsit săptămâna aceasta, pe rețelele sociale, numeroase comentarii ale românilor care se tem de pericolele reprezentate de nivelurile ridicate de criminalitate din Regatul Unit, de droguri, de creșterea costului vieții și de ceea ce mulți percep drept o discriminare în creștere față de naționalitatea lor după Brexit.

Scăderea valorii lirei sterline a contribuit și ea la nemulțumirea lor, astfel încât mulți au mai puțini bani de trimis în România pentru a cumpăra o locuință sau pentru a avea grijă de rude în vârstă.

Guvernul de la București își cheamă de ani de zile cetățenii înapoi, după ce a pierdut aproximativ un sfert din populație prin emigrare de la răsturnarea regimului comunist.

O campanie de publicitate pentru aducerea înapoi a lucrătorilor, cu granturi și împrumuturi disponibile pentru antreprenorii reveniți, a fost lansată în 2019, pentru a crește populația României, aflată în stagnare în jurul a 19 milioane de oameni și afectată, de asemenea, de scăderea natalității.

Înainte ca România să intre în UE, românii nu puteau fi angajați în Regatul Unit fără viză.

Românii, al patrulea cel mai mare grup de imigranți

Aderarea la UE în 2007 le-a permis să obțină locuri de muncă pe bază de cote în sectoare precum agricultura sau procesarea alimentelor sau anumite joburi calificate, în cadrul unor reguli tranzitorii, până la finalul lui 2013. Controalele tranzitorii au fost eliminate la 1 ianuarie 2014.

Recensământul din 2011 arăta că numărul persoanelor născute în România care trăiau în Regatul Unit crescuse la 83.168, de la doar 7.631 cu zece ani înainte, iar recensământul din 2021 a înregistrat 557.554, ceea ce i-a făcut pe români al patrulea cel mai mare grup de imigranți, după cei din Pakistan, Polonia și India.

După Brexit, 435.720 de români au primit drept de ședere permanentă în cadrul EU Settlement Scheme, dacă aveau cinci ani de rezidență continuă în Regatul Unit, iar alți 670.560 au primit statut pre-settled pentru mai puțin de cinci ani de rezidență, ceea ce le permite să aplice pentru settled status ulterior.

Oficial, nu a fost comunicat care e numărul exact al românilor din Regatul Unit în prezent, deși UK Collaborative Centre for Housing Evidence a afirmat într-un raport din 2023 că ar fi între 342.000 și peste un milion, în funcție de surse.

Românii care vor să muncească în Regatul Unit trebuie, în general, să aplice acum pentru viza UK Skilled Worker, ceea ce înseamnă că au primit un job în avans cu un salariu de cel puțin 41.700 de lire, deși lucrătorii sub 26 de ani sau cei cu calificări academice pot câștiga mai puțin.

Regulile au redus drastic numărul românilor care încearcă să se mute în Regatul Unit, deși ei pot încă aplica pentru vize de student sau de familie dacă au un partener/soț, părinte sau copil care locuiește în Regatul Unit cu rezidență permanentă sau cetățenie britanică.