Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Londra. La recepţia de la Ambasadă a participat şi fotbalistul Radu Drăguşin

Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Londra. La recepţia de la Ambasadă a participat şi fotbalistul Radu Drăguşin. Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la o recepție organizată la sediul Ambasadei României la Londra, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Marea Britanie. Printre românii cu care şeful statului s-a întâlnit în capitala Angliei a fost şi fotbalistul lui Tottenham, Radu Drăguşin. "Diaspora românească este o resursă neprețuită care păstrează identitatea vie și duce România mai departe, oriunde s-ar afla", a fost mesajul lui Nicușor Dan, după recepţie.

Liderul de la Cotroceni a mai transmis că a avut "o întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord".

"O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Diaspora românească este o resursă neprețuită care păstrează identitatea vie și duce România mai departe, oriunde s-ar afla", a postat Nicușor Dan pe Facebook.

Potrivit agendei preşedintelui, acesta se întâlneşte miercuri cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice.

Nicuşor Dan va fi până vineri la Bruxelles

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Reuniunea liderilor UE şi a celor din Balcanii de Vest, prezidată de preşedintele Antonio Costa, va fi o ocazie de a demonstra şi a reconfirma forţa relaţiei strategice dintre cele două părţi şi beneficiile pe care aceasta le aduce cetăţenilor, informează site-ul Consiliului European.

Summitul va marca importanţa relaţiei politice şi economice dintre UE şi partenerii din Balcanii de Vest, în special în contextul geopolitic actual, şi necesitatea unor legături tot mai puternice.