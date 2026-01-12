Ministrul Economiei: "România a atins la termen un jalon din PNRR, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare"

3 minute de citit Publicat la 13:27 12 Ian 2026 Modificat la 13:27 12 Ian 2026

Ministrul Economiei: "România a atins la termen un jalon din PNRR”. Foto: Agerpres

România a atins la termen un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare, a anunțat, luni, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

"România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare. Câteva cifre clare: peste 375 milioane euro proiecte contractate, 23 de contracte de finanțare semnate, 112 milioane lei plăți efectuate în decembrie 2025, termen respectat - 31 decembrie 2025", a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Potrivit acestuia 'rezultatul a fost posibil după ce procesul a fost deblocat și relansat'.

"Demersul a fost pus din nou în mișcare de Radu Miruță și Dragoș Pîslaru. Le mulțumesc și îi felicit pentru asta. În primele zile de mandat, am asigurat finalizarea și parafarea acestui jalon, ca o continuare firească2, a subliniat Irineu Darău, preluat şi de Agerpres.

Acesta a precizat că, la nivel operațional, a fost o muncă intensă de echipă.

Ministrul a adăugat că România se pregătește pentru noi proiecte IPCEI (Proiect Important de Interes European Comun, un mecanism prin care mai multe state din UE finanțează împreună proiecte strategice mari), în domenii-cheie pentru viitor.

Printre acestea, se află: inteligență artificială; semiconductori avansați; biotehnologii; mobilitate curată, conectată și autonomă; materii prime critice; tehnologii nucleare inovatoare.

România a îndeplinit ţinta 267 din PNRR

România a îndeplinit integral și la termen angajamentele asumate prin Ținta 267 din PNRR, un jalon major pentru dezvoltarea economiei românești și integrarea României în industrii europene strategice, a anunțat joi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

'MIPE și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță atingerea, la termen, a Țintei 267 din PNRR - un jalon major pentru dezvoltarea economiei românești și integrarea României în industrii europene strategice. Ținta, aferentă Componentei C9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 4 - Proiecte transfrontaliere și multinaționale, vizează participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) 'Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare' și avea ca termen limită 31 decembrie 2025', se arată într-un comunicat al MIPE transmis AGERPRES.

Astfel, la acest termen, România a îndeplinit integral și a depășit angajamentele asumate, prin: selectarea a peste 10 entități participante sau asociate și contractarea unor proiecte cu o valoare totală de peste 375 milioane euro, peste pragul minim de 360 milioane euro prevăzut în PNRR.

De asemenea, este un proiect "readus pe traiectoria de implementare și dus la capăt".

"Acest rezultat a fost posibil după ce proiectul a fost readus pe traiectoria de implementare și operaționalizat la nivel guvernamental, prin deblocarea procedurilor, relansarea analizelor și constituirea unor echipe mixte de evaluare, ca urmare a unei decizii politice clare de a valorifica această oportunitate strategică pentru România.

Procesul a fost repornit și pus în mișcare în mandatele miniștrilor Radu Miruță și Dragoș Pîslaru, iar livrarea efectivă a rezultatului a fost realizată printr-un efort susținut al echipelor din MIPE și MEDAT. Finalizarea contractării și atingerea țintei au fost asigurate în primele zile de mandat ale ministrului Irineu Darău, garantând continuitatea instituțională a demersului", se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, colaborarea MIPE-MEDAT a condus la: 23 de contracte de finanțare semnate, pentru participanți direcți și indirecți; peste 375 milioane euro investiții angajate prin fonduri europene; plăți în valoare de aproximativ 112 milioane lei, efectuate în decembrie 2025, aferente contractelor semnate în anul 2024 cu participanții direcți din cadrul PIIEC.

Structura proiectului este gândită astfel încât investițiile europene majore să genereze un ecosistem național, în care companii, universități și institute de cercetare colaborează pentru dezvoltarea de tehnologii, competențe și soluții cu valoare adăugată ridicată, cu efecte economice pe termen lung, susțin reprezentanții MIPE.

În acest context, MIPE și MEDAT lansează un apel deschis către companii, universități și institute de cercetare interesate să participe la viitoarele inițiative europene de tip IPCEI, aflate în pregătire la nivelul Uniunii Europene.

Entitățile interesate sunt invitate să își exprime interesul și să inițieze un dialog cu reprezentanții ministerelor, în vederea identificării unor proiecte mature, cu potențial de integrare în lanțuri europene de valoare și de atragere a finanțărilor europene nerambursabile.

Prin acest demers, România urmărește extinderea participării la proiecte industriale strategice, consolidarea ecosistemului național de inovare și atragerea de noi fonduri europene pentru dezvoltarea economiei românești.