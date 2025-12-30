Polonia își extinde programul de rachete și semnează un contract de 3,3 miliarde de euro cu un partener sud-coreean

Polonia a semnat un contract de 3,3 miliarde de euro pentru a începe să producă în țară rachete ghidate de precizie pentru lansatoarele multiple HOMAR-K, a anunțat luni Agenția de Armament, scrie Politico.

Acordul, în valoare de 14 miliarde de zloți (3,3 miliarde de euro), care extinde o serie de contracte majore de apărare încheiate de Varșovia cu partenerii săi sud-coreeni, vizează livrarea rachetelor ghidate de precizie CGR-080 de 239 mm, cu o rază de acțiune de 80 de kilometri.

Rachetele vor fi produse într-o facilitate nou construită în Polonia, începând din 2030, de un consorțiu condus de societatea mixtă polono-coreeană Hanwha WB Advanced System, împreună cu Hanwha Aerospace din Coreea de Sud. Contractul este al treilea dintr-o serie legată de programul HOMAR-K.

Primul, semnat în noiembrie 2022, a vizat furnizarea a 218 module de lansare K239 Chunmoo, produse în Coreea, precum și integrarea lor pe șasiurile camioanelor Jelcz fabricate în Polonia. Pachetul a inclus și logistică și instruire, un stoc de rachete (inclusiv arme tactice mai mari, de 607 mm, cu o rază de 290 km) și suport tehnic.

Al doilea contract, semnat în aprilie 2024, a prevăzut încă 72 de module de lansare, logistică și instruire, lucrări de integrare, mai multe rachete și suport tehnic suplimentar.

Polonia a alocat 4,8% din PIB pentru cheltuieli de apărare în 2026, ceea ce o face cel mai mare cheltuitor din NATO raportat la dimensiunea economiei sale.