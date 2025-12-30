Imagini dintr-un depozit cu petarde confiscate. Peste 100 de tone au fost găsite de poliţişti

2 minute de citit Publicat la 12:01 30 Dec 2025 Modificat la 12:01 30 Dec 2025

Imagini dintr-un depozit de petarde confiscate de poliţişti. Sursa foto: Antena 3 CNN

Poliţia Română a transmis că, în perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase desfășoară, la nivel național, Planul de acțiune „Pirotehnic” pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale, referitoare la operațiunile cu articole pirotehnice, pe durata sărbătorilor de iarnă 2025-2026. Antena 3 CNN a transmis imagini dintr-un depozit de petarde confiscate, iar oamenii legii au anunţat că, în cadrul acestei acţiuni, până acum, au fost indisponibilizate peste 100 de tone de articole pirotehnice, în valoarea de 1,4 milioane de euro. Poliţiştii au dat şi 142 de amenzi şi au întocmit 729 de dosare penale.

"Poliţia Română atrage atenţia privind pericolul reprezentat de utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice, mai ales în acest context al schimbărilor legislative. Articolele pirotehnice, cu excepţia celor F1, care reprezintă un pericol scăzut, sunt ilegal de folosit. Este o infracţiune, după noile modificări legislative", a afirmat Mihai Lefter, şef în cadrul IPJ Ilfov.

"Astfel, de la începutul acțiunii și până la data de 28 decembrie a.c., au fost efectuate 1.766 de acțiuni și controale la persoane fizice și juridice autorizate. Au fost întocmite 729 de dosare penale, în cadrul cărora au fost constatate 831 de infracțiuni, fiind cercetate 858 de persoane. Totodată, au fost efectuate 333 de percheziții domiciliare.

De asemenea, polițiștii au aplicat 142 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 221.687 de lei și au indisponibilizat peste 100 de tone de articole pirotehnice, în valoare de 6.989.378 de lei.

Poliția Română desfășoară activități în vederea identificării anunțurilor de comercializare, către publicul larg, a articole pirotehnice interzise și pentru tragerea la răspundere a persoanelor care comercializează astfel de produse.

Poliția colaborează cu alte instituții și cu administratorii platformelor online pentru prevenirea și combaterea comercializării ilegale de obiecte pirotehnice.

Cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice activitate ilegală", a transmis Poliţia Română.

Ce pedepse riscă oamenii care încalcă legea

Poliţiştii au comunicat şi ce pedepse riscă oamenii care încalcă legea:

"Achiziționarea, deținerea și folosirea articolelor pirotehnice interzise constituie infracțiune, conform legii și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Aceeași pedeapsa este suportată și de comerciantul persoană fizică sau juridică neautorizată.

Tot aceeași pedeapsă se aplică și pentru operatorii economici autorizați care comercializează articole pirotehnice interzise la utilizare și deținere, precum F2, F3, F4, P1, P2, T1 și T2, persoanelor din publicul larg.

Cu o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă se pedepsește:

comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1, către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani

comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1

prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de legislația în vigoare".